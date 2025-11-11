Skandal u Ukrajini: Glavni osumnjičeni u milijunskoj aferi je Zelenskijev suradnik

Ukrajinske vlasti su u utorak optužile sedam osoba povezanih s navodnom korupcijskom aferom vrijednom 100 milijuna dolara, u koju su uključeni visoki dužnosnici energetske tvrtke.

Ukrajina je pod pritiskom da se obračuna s korupcijom dok teži članstvu u Europskoj uniji i traži ključnu financijsku potporu zapadnih partnera, dok istovremeno odbija masovne ruske napade na energetsku infrastrukturu.

Nacionalni ured za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) priopćio je da je pritvorio petero osumnjičenika i identificirao još dvojicu u zavjeri za kontrolu nabave u državnim poduzećima, posebno u tvrtki Energoatom.

Izvor upoznat sa slučajem rekao je da je osumnjičenik kojeg je NABU opisao kao glavnog organizatora Timur Mindich, bivši poslovni suradnik predsjednika Volodimira Zelenskog.

Mindich nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar poslan Kvartalu 95, produkcijskoj kući čiji je suvlasnik i u kojoj je Zelenski izgradio komičarsku karijeru prije izbora 2019. godine.

Navodno su među optuženima bivši savjetnik ministra energetike, šef sigurnosti Energoatoma i četiri radnika te tvrtke. NABU je kasnije identificirao bivšeg zamjenika premijera kao još jednog osumnjičenika.

Ministar pravosuđa German Galuščenko, koji je prethodno bio ministar energetike, bio je predmet istražnih radnji, priopćilo je njegovo ministarstvo u utorak. Ne zna se je li to povezano s istragom NABU-a.

NABU, neovisno tijelo kaznenog progona, objavilo je istragu u ponedjeljak dok se Ukrajina priprema za još jednu zimu uz stalne nestanke struje. Nuklearna energija ključni je izvor za proizvodnju električne energije u Ukrajini.