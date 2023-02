Rusija je optužila Ukrajinu za napade dronovima tijekom noći, a jedan se danas srušio i 110 kilometara od Moskve.

Kod grada Kolomna koji je od Moskve udaljen oko 110 kilometara srušio se dron i to vrlo blizu plinske kompresorske stanice u vlasništvu Gazproma. Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov rekao je da sigurnost stanovnika nije bila ugrožena, objavio je TASS.

Za sada nije poznato odakle je dron došao ni u čijem je vlasništvu, a prilikom pada nije eksplodirao. Nema prijava o žrtvama ni šteti, a na terenu su djelatnici operativnih službi.

“Meta je vjerojatno bio objekt civilne infrastrukture, koji nije oštećen. Nema žrtava ni razaranja. FSB i druge nadležne službe bave se situacijom, ništa ne ugrožava sigurnost stanovnika”, objavio je Andrej Vorobjov, guverner Moskovske oblasti.

⚡️ Photo from the crash site of the UJ-22 Airborne attack drone one hundred meters from the Voskresensk gas compressor station in the Kolomenskyi district of the moscow region, published by russian media. pic.twitter.com/Z5dCFIQv9G

Rusko Ministarstvo obrane ranije je objavilo kako je spriječilo dva pokušaja ukrajinskih napada dronovima na ruske regije tijekom noći. Jedna bespilotna letjelica pala je u polje dok je druga skrenula s putanje, naveli su u priopćenju.

Također, danas prijepodne bili su obustavljeni svi letovi kod Sankt Peterburga, a rusko Ministarstvo obrane, nakon što su mediji objavili da su borbeni avioni dignuti zbog nepoznatog objekta, objavilo je kako je bila riječ o redovnim vojnim vježbama.

Savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Anton Geraščenko komentirao je na Twitteru:

"Ruski mediji javljaju da je oboren dron. Od ruske granice s Ukrajinom to mjesto je udaljeno više od 500 kilometara. Uskoro bi se Putin mogao jako bojati jer se pokazalo da dronovi mogu doseći velike udaljenosti".

Russian media report that an unknown drone was shot down near a Gazprom object in Moscow region.



It is more than 500 km away from Russian border with Ukraine. Soon Putin might get very afraid to show himself in public as drones can reach far distances. pic.twitter.com/D3iEp0jyAu