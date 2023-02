Rafinerija nafte planula je noćas u gradu Tuapse u Krasnodarskoj regiji na ruskoj obali Crnog mora.

Vatra je navodno planula noćas oko dva sata u ulici u gradu Tuapse, gdje je smještena rafinerija Rosneft pod kontrolom države, piše neovisni portal Meduza.

Stanovnici su rekli kako su čuli dvije eksplozije u razmaku od nekoliko sekundi, poziva se portal na lokalne medije. Prema kanalu Astra na Telegramu, zgradu su navodno napale dvije neidentificirane letjelice, koje su oštetile zgradu u kojoj se nalazi sustav grijanja.

#Russia on 🔥: In Tuapse, Krasnodar, #Rosneft oil depot was attacked by two suicide drones around 2am. On the territory, just 30m away, were Russian army barracks. Two craters are reportedly 1.5 meters deep. pic.twitter.com/JYtVhuUH6k