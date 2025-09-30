Palestinska samouprava i arapski ministri pozdravili Trumpov plan, čeka se reakcija ključnog igrača

Palestinska samouprava pozdravila je u ponedjeljak napore američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi, izvijestila je palestinska novinska agencija WAFA, dok je čelnik ekstremističkog palestinskog Islamskog džihada Trumpov mirovni plan ocijenio kao "recept" za eskalaciju sukoba.

Palestinska samouprava ponovila je svoju predanost suradnji sa SAD-om i partnerima kako bi se postigao sveobuhvatni sporazum koji uključuje "otvaranje puta za pravedan mir na temelju rješenja dviju država", izvijestila je WAFA.

Vođa palestinske skupine Islamski džihad, Ziad al-Nakhala, rekao je u ponedjeljak da smatra američku i izraelsku objavu o Gazi "receptom za dizanje regije u zrak".

Skupina, koja je također uzimala taoce, saveznik je Hamasa kojeg podržava Iran.

Ranije je predsjednik SAD-a Donald Trump održao zajedničku konferenciju za novinare s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom na kojoj je izraelski ministar podržao mirovni prijedlog za Gazu koji su predložile SAD.

Mirovni plan Bijele kuće za Gazu predviđa, među ostalim, kraj sukoba između Izraela i Hamasa te povratak svih talaca, živih ili mrtvih, u roku od 72 sata nakon što Izrael javno prihvati dogovor.

Nakon što taoci budu oslobođeni, Izrael bi, prema američkom planu, oslobodio više od 1000 palestinskih zatvorenika, uključujući nekoliko stotina osuđenih na doživotni zatvor. Palestinskim teritorijem upravljala bi privremena "tehnokratska i apolitična" vlast koja bi upravljala svakodnevnim poslovima. Hamas bi iz te vlade bio isključen.

Privremena vlada predviđena američkim prijedlogom bila bi pod nadzorom "mirovnog odbora" kojim bi predsjedavao sam Donald Trump, a u kojem bi ulogu imao i bivši britanski premijer Tony Blair.

U planu se navodi da će "članovi Hamasa koji se obvežu na miroljubiv suživot (s Izraelom) i koji predaju oružje biti amnestirani", a oni koji "žele napustiti Gazu imati zaštićeni prolaz do zemalja odredišta".

Kako javlja ABC News, katarski premijer i šef egipatske obavještajne službe sastali su se s pregovaračima Hamasa i podijelili plan predsjednika Trumpa za okončanje rata u Gazi.

Pregovarači Hamasa rekli su da će ga razmotriti u dobroj vjeri i dostaviti odgovor, prema riječima dužnosnika.

Prijedlog pozdravili i ministri arapskih zemalja

Ministri vanjskih poslova Saudijske Arabije, Jordana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i Egipta pozdravili su u ponedjeljak prijedlog američkog predsjednika Trumpa za završetak rata u Gazi, navodi se u zajedničkoj izjavi.

Ministri su, zajedno s drugim ministrima vanjskih poslova arapskih i islamskih zemalja, izrazili spremnost na pozitivnu suradnju sa SAD-om i relevantnim stranama kako bi se finalizirao sporazum i osigurala njegova provedba, izvijestila je agencija Reuters.

Ministri su izrazili povjerenje u Trumpovu sposobnost da zacrta put prema miru i istaknuli važnost partnerstva sa Sjedinjenim Državama u osiguravanju stabilnosti u regiji.

Pozdravili su Trumpov prijedlog, koji uključuje prekid rata, obnovu Gaze, sprječavanje raseljavanja Palestinaca, postizanje sveobuhvatnog mira, te njegovu izjavu da Izraelu neće biti dopušteno anektiranje Zapadne obale, prenijeli su mediji bliskoistočnih zemalja.

U izjavi se također poziva na potpuno povlačenje Izraela, obnovu Gaze i uspostavu pravednog mirovnog procesa temeljenog na rješenju o dvjema državama. Prema tom okviru, Gaza bi bila u potpunosti ujedinjena sa Zapadnom obalom unutar palestinske države u skladu s međunarodnim pravom, što su ministri opisali kao ključ za postizanje trajne regionalne stabilnosti i sigurnosti.