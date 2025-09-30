Obavijesti Foto Video Pretražite
Korak do konačnog mira?

Palestinska samouprava i arapski ministri pozdravili Trumpov plan, čeka se reakcija ključnog igrača

Piše Hina, 30. rujna 2025. @ 06:34
Pojas Gaze
Pojas Gaze Foto: Dnevnik Nove TV
Napore američkog predsjednika Trumpa koji svoje pokušaje usmjerava okončanju rata u Pojasu Gaze pozdravili su ključni igrači, no čelnik palestinskog Islamskog džihada predloženi mirovni plan ocijenio je "receptom za dizanje regije u zrak".
