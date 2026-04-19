Pobuna protiv ultradesnice: "Nije važno koliko glasno viču niti koliko laži šire, njihovo vrijeme je završilo"

Španjolski premijer Pedro Sánchez predvodio je progresivnu konferenciju u Barceloni koja je okupila svjetske lidere protivne konzervativnoj politici. Sánchez je svjetske lidere ovog vikenda okupio na dvodnevnom skupu, predstavljajući se kao vođa međunarodne lijeve koalicije.

Španjolski je čelnik upozorio na međunarodni "reakcionarni val koji potiče govor mržnje, seksizam, rat i podjele", ne spominjući izravno američkog predsjednika Donalda Trumpa.

"Nije važno koliko glasno viču niti koliko laži šire. Vrijeme reakcionarne ultradesnice je završilo", ustvrdio je.

Brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva ponovio je te poruke, kritizirajući one "koji sebe nazivaju patriotima, a prodaju svoj suverenitet i pozivaju na sankcije".

Odgovor globalnom MAGA pokretu

Sánchez je rekao da će konferencija u Barceloni, neslužbeno predstavljena kao lijevi odgovor na konzervativni skup CPAC, poslužiti za ujedinjenje progresivnih snaga pod jednim okriljem. Izvor uključen u pripreme rekao je za Euronews da je Brazil zatražio da se događaj pomakne na proljeće.

Iako nijedan od lidera nije izravno spomenuo američkog predsjednika Donalda Trumpa, reference na njega često su se pojavljivale, zajedno s kritikama njegovih politika: od carina do rata u Iranu, dužnosnici su pozivali na progresivan odgovor na njegovu ideologiju.

Guverner Minnesote Tim Walz, koji je sudjelovao u neuspješnoj predsjedničkoj kampanji Kamale Harris protiv Donalda Trumpa, obratio se velikoj publici u subotu tijekom inauguracije Globalne progresivne mobilizacije, opisujući Trumpa kao čovjeka "sklonog impulzivnim reakcijama" bez stvarnog plana.

Walz je upozorio na autoritarni zaokret pod Trumpom: "Moramo to nazvati pravim imenom. To je fašizam. Ili barem sklonost fašizmu."

Brazilski predsjednik Lula pridružio se kritikama rata u Iranu te pozdravio odluku Španjolske da uskrati američkim snagama korištenje španjolskih vojnih baza za napade na Iran.

"Želim pozdraviti prijatelja Pedra Sáncheza zbog hrabrosti da kaže ne", zaključio je.

Euronews je istaknuo da Sánchez pokušava iskoristiti nezadovoljstvo javnosti zbog rata u Iranu i nepopularnosti Trumpa da bi ojačao svoj međunarodni profil. Njegov stav donio mu je pohvale, ali i kritike iz Bijele kuće.

Trump je više puta rekao da ne želi imati ništa sa Španjolskom te je kritizirao Sáncheza kao lošeg vođu koji ne plaća svoj pravedni udio za NATO zaštitu. Također je zaprijetio potpunom trgovinskom blokadom, iako nikakve mjere zasad nisu najavljene.

Popis gostiju

Popis gostiju uključivao je južnoafričkog predsjednika Cyrila Ramaphosu, kolumbijskog predsjednika Gustava Petra i meksičku predsjednicu Claudiju Sheinbaum.

Europsko izaslanstvo uključivalo je njemačkog vicekancelara Larsa Klingbeila, britanskog ministra vanjskih poslova Davida Lammyja, talijansku oporbenu čelnicu Elly Schlein te belgijskog političara Paula Magnettea. Na skupu je bio i ekonomist Gabriel Zucman, poznat po zalaganju za oporezivanje bogatih.

Predsjednik Europskog vijeća António Costa otkazao je dolazak u posljednji trenutak, navodeći osobne razloge, te preskočio okupljanje koje se možda smatralo previše političkim za njegovu funkciju. Meksička predsjednica Sheinbaum sudjelovala je na događaju o zaštiti demokracija, ali nije se pridružila političkom skupu u subotu.

Na skupu je bio i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.