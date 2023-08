VIDEO "Ovo je još jedan pokušaj terorističkog napada!": Eksplozije odjekuju Moskvom, hitno zatvoreni aerodromi

Ruski sustavi protuzračne obrane oborili su dron koji je letio iznad Moskve, rekao je gradonačelnik Sergej Sobjanin u petak ujutro, dok je međunarodna zračna luka Vnukovo privremeno zaustavila letove.

"Jedan dron pokušao je preletjeti grad. Eliminiran je kao rezultat rada protuzračne obrane", napisao je Sobjanin u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Rekao je da nije bilo ozlijeđenih niti ozbiljnih razaranja od krhotina koje su pale na nasip Karamjševskaja u zapadnoj Moskvi.

Video objavljen na društvenim mrežama prikazuje dim koji suklja u blizini višekatnice na nasipu rijeke Moskve. Sobjanin nije rekao je li dron došao iz Ukrajine.

No rusko ministarstvo obrane kasnije je optužilo Kijev za pokušaj terorističkog napada na objekt u Moskvi.

The moment of the drone explosion in Moscow https://t.co/yB0WIArZof pic.twitter.com/9pVKsKIVPO