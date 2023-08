Snažne eksplozije odjeknule Kijevom, oboren projektil u blizini dječje bolnice: "Ostanite u skloništima"

Ukrajinsko ministarstvo obrane poručilo je da Rusi u svojim napadima namjerno gađaju infrastrukturu u kojoj se nalaze djeca nakon što je u napadu na Zaporižju stradao dječji kamp.

"Na meti su bila djeca. U hotelu Reikartz, koji su danas raketirali ruski teroristi, nalazi se dječji kamp za djecu od 6 do 13 godina", objavilo je ministarstvo na društvenoj mreži X (bivšem Twitteru).

"Čudesan tajming spasio je djecu od ruskih ubojica", dodali su.

They were targeting children.

The Reikartz hotel in Zaporizhzhia, which was hit by a missile attack by Russian terrorists today, is the site of a children's day camp for kids aged 6 to 13. The camp operates until 6 p.m. every day. The strike was launched at 7 p.m. One person was… pic.twitter.com/CBsw4pMJBm