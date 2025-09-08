Ovaj europski čelnik glavna je meta Vladimira Putina: Pogledajte što mu Rusi rade

Kremlj sve više kritizira europske čelnike - posebno njemačkog kancelara Friedricha Merza zbog njegove čvrste podrške Ukrajini.

Njemački kancelar ustrijelio je majku polarnog medvjeda i njezina dva mladunca tijekom nedavnog lova u Kanadi, pisalo je u lažnom članku koji je kružio internetom ovog ljeta.

Lažna priča o Merzu pojavila se pod zastavom lažnog medija koji se naziva Toronto Journal nakon posjeta kancelara Kanadi na samitu G7 u lipnju. Uz sliku krvavog medvjeda i zlobnog Merza, lažni svjedoci navodno su opisali besmisleno klanje obitelji polarnih medvjeda.

"Ono što je učinio nije bilo samo ilegalno, već je bilo kršenje svega u što vjerujemo", navodno je rekao inuitski vodič u lažnom video intervjuu za koji se kasnije utvrdilo da ga je generirala umjetna inteligencija.

Lažna vijest samo je jedan primjer rastućeg vala ruskih dezinformacija usmjerenih protiv europskih čelnika. Među njima, Nijemac Merz, koji je na vlasti samo četiri mjeseca, brzo je postao ključna meta neumoljive ruske kampanje, velikim dijelom zahvaljujući svojoj nepokolebljivoj podršci Ukrajini, prema riječima stručnjaka i obavještajnih službi.

"Njemačka je u posebnom fokusu", rekao je zapadni obavještajni dužnosnik, piše Politico.

"Rusija je sposobna brzo i fleksibilno pratiti događaje u Njemačkoj i koristiti ih za postizanje svojih ciljeva u informacijskom okruženju. Zastrašujuće je koliko je ovaj sustav brz i prilagodljiv, ali i koliko je dugoročan", poručio je.

Stručnjaci kažu da nema velike tajne zašto je Merz postao glavna meta.

"S njegovom vrlo, vrlo otvorenom podrškom Ukrajini, kako je mobilizirao međunarodnu zajednicu da podrži Ukrajinu i glasno se protivi Rusiji - ove su kampanje agresivnije usmjerene na Merza", rekao je Pablo Maristany de las Casas, analitičar Instituta za strateški dijalog (ISD), koji se fokusira na dezinformacije.

Stalno bubnjanje lažnih izvještaja često se pojavljuje na lažnim stranicama s vijestima, ponekad pomiješano s legitimnim vijestima kopiranim iz stvarnih izvora, a dobiva na popularnosti nakon što ih online proširi mreža prokremljskih influencera.

U slučaju prijevare s polarnim medvjedom, prokremljska influencerica na društvenim mrežama Alina Lipp - koju je Europska unija u svibnju sankcionirala zbog propagiranja destabilizirajućih akcija Rusije u inozemstvu - proširila je opovrgnutu priču.

Tema lova nije nova u ruskim kampanjama dezinformiranja. U pripremi za američke predsjedničke izbore 2024., jedan lažni članak lažno je tvrdio da je demokratska kandidatkinja Kamala Harris ustrijelila i ubila ugroženog nosoroga tijekom posjeta Africi. Dok ruska kampanja nastavlja širiti lažne narative oko rata u Ukrajini kako bi utjecala na američku politiku, od izbora se velik dio fokusa okrenuo diskreditiranju europskih čelnika.

Nekoliko kampanja koje uključuju Merza povezane su s proruskom dezinformacijskom operacijom Storm-1516 , koja proizvodi razrađene kampanje koje stvaraju lažne dokaze, lažne web stranice i videozapise generirane umjetnom inteligencijom.

U prethodnoj njemačkoj koalicijskoj vladi, koju je predvodio bivši kancelar Olaf Scholz, upravo su Scholzovi koalicijski partneri, Zeleni - zagovornici veće vojne podrške Ukrajini unutar koalicije - često bili izravnije mete ruskih dezinformacija, prema riječima Maristany de las Casas, stručnjakinje ISD-a.

No Merz se pretvorio u jasnu metu nakon što je postao vodeći kandidat za Scholza. Dezinformacijske kampanje koje podržava Kremlj počele su ga prikazivati ​​kao vrlo nepredvidljivog i nesposobnog za dužnost zbog mentalne bolesti. Jedan lažni članak lažno je tvrdio da Merz pati od emocionalno nestabilnog poremećaja osobnosti i da je pokušao počiniti samoubojstvo 2017. godine, pružajući lažne medicinske kartone kao potporu neutemeljenoj tvrdnji.

Merzova relativna nepopularnost kod kuće također ga čini povoljnom metom za Kremlj. Stope odobravanja Merzove vlade pale su na rekordno niskih 22 posto, prema najnovijem istraživanju ARD Deutschlandtrenda . Samo 26 posto ispitanika okarakteriziralo je Merza kao pouzdanog, prema ranijoj anketi .

Iako nijedna lažna priča nije imala značajan utjecaj na Merzovu vladu, niz laži koje podržava Kremlj ima za cilj dugoročno narušiti kancelarov kredibilitet i potaknuti njegove glavne protivnike, krajnje desničarsku stranku Alternativa za Njemačku (AfD), koja je blizu nadmašivanja Merzovih konzervativaca u anketama i zagovara daleko pomirljiviji pristup prema Moskvi.

Njemačke vlasti nemaju učinkovit način suprotstavljanja ovim dezinformacijskim naporima, dijelom zbog zakona o privatnosti podataka i nedostatka suradnje i razmjene informacija među saveznim i državnim birokracijama, prema riječima Stefana Meistera iz Njemačkog vijeća za vanjske odnose.

"Državi je vrlo teško reagirati na ovo.To je ovdje glavni izazov", rekao je Meister.

Glasnogovornik ministarstva unutarnjih poslova, koje koordinira nacionalne napore u borbi protiv dezinformacija, rekao je da vlada slijedi širok, društveni pristup koji uključuje podizanje javne svijesti i pružanje informacija specifičnim za ciljane skupine stanovništva.

Ali suprotstavljanje poplavi dezinformacija dugoročno bi se moglo pokazati kao izgubljena bitka.

"Cilj Kremlja je destabilizirati, podijeliti, diskreditirati, manipulirati i rasplamsati svako sporno pitanje", rekao je zapadni obavještajni dužnosnik.