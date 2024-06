Otkriveno što se dogodilo poznatom TV voditelju čije je tijelo pronađeno u brdima: "Puzao je jedno 30 metara"

Nakon što je pronađeno tijelo poznatog britanskog voditelja i liječnika Michaela Mosleyja (67), pojavila se i snimka nadzorne kamere na kojoj se vide zapravo njegovi posljednji trenuci.

Mosley je bio na odmoru na grčkom otoku Symi sa suprugom, a prošle srijede izgubio mu se svaki trag nakon što je suprugu i društvo ostavio na plaži Agios Nikolaos. Odlučio se prošetati po okolnim brdima, no nije se vratio. Supruga je alarmirala policiju, a njegovo tijelo pronađeno je tak nakon četiri dana iako je zapravo bio dosta blizu.

Snimke nadzorne kamere kafića na plaži u Agia Marina prikazuju Mosleyja kako se spušta niz stjenovitu padinu prije nego što nestane s vidika. Odnosno, kako se ispostavilo, poznati voditelj je pao. Ali nije od toga umro.

Naime, kako piše Independent pozivajući se na grčke medije, inicijalna obdukcija tijela pokazala je da je umro prirodnom smrću, i to u 16 sati istog poslijepodneva kad je nestao. Glasnogovornica grčke policije Konstantia Dimoglidou rekla je da nisu pronađene ozljede na njegovu tijelu koje bi mogle dovesti do smrti.

Voditelj kafića bara u Agia Marini Ilias Tsavaris opisao je za Sky News: "Tamo u brdu, nekih 30 metara od mjesta gdje smo ga našli, počeo je malo puzati. Trebalo mu je za tu udaljenost pola sata i više. Onda je očito izgubio svijest i preminuo točno na mjestu na kojem smo ga našli.“

Mosleyjeva supruga rekla je kako je gotovo stigao na sigurno, ali nažalost, ne i dovoljno blizu da bi ga netko uočio i pomogao mu. Bio je bez mobitela, a nevjerojatno je da su ga našli tek nakon četiri dana iako je bio vrlo blizu kafića. Njegovo je tijelo otkrio britanski TV reporter u nedjelju ujutro nakon opsežne potrage.

Mosley je bio poznat po sudjelovanju u BBC-jevim emisijama "Trust Me, I'm A Doctor" i "The One Show" te po ITV-jevu showu "This Morning".