Orbán odlučno poručio: "Raspad Ukrajine bio bi katastrofa za Mađarsku"

Mađarski premijer Viktor Orbán rekao je u nedjelju kako Mađarska mora pomoći u sprječavanju raspada Ukrajine.

Orban se nalazi na turneji po Mađarskoj, gdje pokušava okupiti pristaše svoje politike, nakon što se prvi puta nakon 15 godina na vlasti, suočava s porastom nezadovoljstava i otporom diljem zemlje.

U Szegedu se u nedjelju obratio građanima, gdje je naglasio svoje iskustvo u međunarodnoj politici i upozorio na stanje u ukrajinsko-ruskom sukobu.

“Nemojte se zavaravati. Raspad Ukrajine bio bi katastrofa za Mađarsku. Raspad Ukrajine ne samo da nije u interesu Mađarske, već moramo učiniti mnogo da se to spriječi. Ljudi sa sela i oni koji se bave nekretninama, savršeno razumiju da na vrijednost vašeg komada zemlje ne utječe samo stanje tog zemljišta, već i stanje susjednog komada zemlje, kao i tko tamo živi”, pojasnio je Orban.

Ukrajina se oslanja na Mađarsku za 44 posto svoje električne energije i 56 posto prirodnog plina, naglasio je Orban i dodao kako značajan dio te energije dolazi iz ruskih izvora. Upravo su se na te brojke pozvali i mađarski dužnosnici, kada su odgovarali na kritike zbog odnosa Mađarske s Rusijom.

Orbán je ranije u komentaru ruske invaziju na Ukrajinu ustvrdio kako je teško reći tko je koga napao, što je suprotno od prevladavajućeg međunarodnog konsenzusa o ratu u Ukrajini.

U svom govoru u subotu ponovio je svoj stav da pružanje pomoći Ukrajini u ratu protiv Rusije doprinosi duljem sukobu i po njegovom mišljenju ne služi interesima Ukrajine.