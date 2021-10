Oporba planira u parlament BiH uputiti prijedlog zakona kojim bi se uveli obvezni liječnički pregledi za osobe na odgovornim dužnostima u zemlji, do čega dolazi u trenutku kada se u BiH naširoko raspravlja je li Milorad Dodik zbog politike koju vodi mentalno sposoban obnašati dužnost člana Predsjedništva BiH.

Zastupnik Socijaldemokratske stranke (SDP BiH) Saša Magazinović potvrdio je u utorak kako je ovakvu inicijativu uputio na očitovanje Vijeću ministara BiH koje bi to onda trebalo poslati u parlamentarnu raspravu.

"Svrha inicijative je da se onemogući da u budućnosti najvažnije javne dužnosti obnašaju oni koji nisu uspješno prošli liječnički pregled, test mentalno-psihološke sposobnosti i test na korištenje psihoaktivnih supstanci", obrazložio je svoju inicijativu Magazinović.

Tvrdi kako njegova inicijativa nije usmjerena protiv konkretne osobe ili skupine, odnosno njihove "mentalne nedoraslosti pozicija na kojima se nalaze", podsjećajući kako sve druge osobe pri zapošljavanju moraju pribaviti odgovarajuće liječničke potvrde kojima dokazuju da su mentalno i fizički zdravi, dok izabrani dužnosnici to ne moraju, što je neka vrsta diskriminacije.

Rasprave o mentalnom stanju političara u BiH posebice su potaknule provokativne izjave i istupi člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, koji su kulminirali u ponedjeljak kada je on u svoj ured u Sarajevu doveo harmonikaša i tamo s njim pjevao i pio uoči sjednice Predsjedništva BiH.

Uz to se potrudio da snimke dospiju u javnost, što je izazvalo brojne osude.

Druga dva člana Predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović kazali su kako je Dodik ovakvim ponašanjem ponizio samog sebe. Dodik je svoj postupak objašnjavao tvrdnjom da je time želio poslati poruku da je u zemlji sve u redu i da nema razloga za strah od rata. "Osim toga, tko pjeva zlo ne misli", kazao je Dodik.

No Mladen Bosić, jedan od visokih dužnosnika oporbene Srpske demokratske stranke (SDS), izrazio je sumnje u to je li Dodik mentalno zdrav. “Mislim da to debelo graniči s normalnošću i da mogu stajati neki drugi problemi iza toga", kazao je Bosić kojega je Dodik 2016. tužio zbog nanesene duševne boli. Bosić, koji je tada bio na čelu SDS-a, izjavio je parlamentu Republike Srpske kako je Dodik "ukrao milijune", zbog čega je Dodik pokrenuo građansku parnicu. Njegov odvjetnik je tada na sud donio liječničku potvrdu u kojoj je stajalo da je zbog Bosićevih tvrdnji Dodik dobio PTSP i zbog toga ima duševne smetnje, anksiozan je, ne može spavati i ima noćne more.

Po njegovim navodima, upitno je bi li Dodik "zbog psihičkih problema mogao dobiti i dozvolu za nošenje oružja, a ne voditi čitav narod ili državu”.

Slično misli i istaknuti oporbeni zastupnik u parlamentu RS Nebojša Vukanović, koji je stoga otvorenim pismom pozvao srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića da ga pokuša obuzdati jer je među rijetkim osobama koje su za Dodika autoritet.

"Ako stvari krenu po zlu, a nažalost ništa nije isključeno, jer je srpski član Predsjedništva BiH potpuno izgubio politički racio i zdrav razum, i Republici Srpskoj i srpskom narodu bude nanesena velika šteta i na vama će biti dio odgovornosti jer je Srbija, kao pravni nasljednik SR Jugoslavije, potpisnik i jamac Daytonskog sporazuma", poručio je Vukanović Vučiću.