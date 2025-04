Grčka podsjeća sve turiste, ali i građane na pravila koja su obavezna i koja su uvedena u toj zemlji i vrijede od 1. aprila. Od tog datuma i nakon promjene vremena počinje ljetno razdoblje tihih sati te se mijenjaju sati popodnevne i noćne tišine.

Izmjenama Kaznenog zakona za remećenje reda i mira predviđena je kazna zatvora do pet mjeseci.

U ljetnom razdoblju određuju se sati popodnevne i noćne tišine - od 15 do 17:30 i od 23 do 7 sati. Ljetnom sezonom 2025. godine smatra se razdoblje od 1. travnja 2025. do 30. rujna 2025. godine.

Nije dopušten rad bilo kojeg glazbenog instrumenta ili radija, magnetofona ili televizije pri velikoj glasnoći, vikanje, bučni ples i bilo koji drugi bučni događaj u stanu ili drugim privatnim prostorima.

Pjesma, vikanje, uporaba glazbenih instrumenata, rad radija, magnetofona i televizora zabranjena je i na ulicama, trgovima i općim javnim prostorima stambenih naselja, kao i u vozilima javnog prijevoza.

Zatim bučne igre u kafićima, kuglanama ili drugim javnim mjestima, kao i vika i glasni razgovori među posjetiteljima tih centara, piše To Vima.

Zabranjene su i bučne rasprave i prepirke na autobusnim stajalištima (autobus, taksi i sl.), utovar ili istovar robe u ili iz kamiona, što stvara buku, kao i bučan rad motora vozila koje stoji.

Korištenje sirena ili drugih zvučnih instrumenata ili sigurnosnih sustava, bez opasnosti, kao i njihov probni rad.

Građani se moraju pridržavati ovih pravila tijekom sati javne tišine, je prema novom Kaznenom zakonu za remećenje javne tišine predviđena je kazna zatvora do pet mjeseci.

Uzeci su hitni slučajevi, uz posebnu dozvolu lokalne , posebno za komunalne poslove.