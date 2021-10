Suživot, prijateljstvo i povjerenje nisu uobičajeni pojmovi u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine.

Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH, u zgradu Predsjedništva u ponedjeljak je ušao s harmonikašem i rakijom, a na sjednici Predsjedništva nastavio je glasati protiv svih odluka i blokirati rad te institucije.

Ostali članovi Predsjedništva osudili su njegovo dovođenje harmonikaša u zgradu.

''Kad bi čovjek htio baš do kraja biti otrovan, rekao bih možda da je napredovao zapravo gospodin Dodik. Od gusli Radovana Karadžića, on je ipak došao do harmonike'', kazao je Željko Komšić, predsjedatelj Predsjedništva BiH.

''To što smo danas mogli vidjeti je jedan najobičniji primitivizam'', zaključio je Šefik Džaferović, član predsjedništva BiH.

Povuklo se i pitanje konzumiranja alkohola u Predsjedništvu.

''Hoćete i to zabraniti? Ako je to kod Džaferovića, ne znači da treba biti kod mene. Ja poštujem pravo Džaferovića da tako ne radi, ali ću isto tako reći da smo Komšić i ja u njegovom kabinetu pili rakiju prije nekoliko mjeseci'', otkrio je Dodik.

Komšić je za neke portale u BiH potvrdio da su zaista nazdravili i to potpisivanju godišnjeg nacionalnog programa za NATO.

Otvorena istraga protiv Milorada Dodika: On se uz rakiju zabavljao s harmonikašem

VIDEO Harmonika, pjesma, rakija: Dodik se sprda s Predsjedništvom BiH, pogledajte koga je doveo u svoj kabinet

Jeste li vi trenutno u alkoholiziranom stanju – pitanje je na koje je Dodik odvratio: ''Nisam pod utjecajem alkohola. Jedna čašica je u našem narodu uvijek za zdravlje, a mislim da tamo nisam popio nijednu čašicu. Nego tek nešto malo''.

I dok Dodik provocira, Tužiteljstvo BiH potvrdilo je da je formiralo predmet protiv srpskog člana Predsjedništva, ali ne spominju detalje. Ranije se neslužbeno navodilo da je postupak pokrenut zbog Dodikovih istupa u kojima prijeti teritorijalnom integritetu i institucijama BiH.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr