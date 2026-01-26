Ona je nova mlada nada krajne desnice: Britanci je protjerali, Orban joj nudi dobrodošlicu

Nizozemskoj krajnje desnoj influencerici Evi Vlaardingerbroek, poznatoj po širenju teorija zavjere i antiimigracijskoj retorici, ukinuto je pravo na ulazak u Ujedinjeno Kraljevstvo bez vize. Ona je sama na društvenim mrežama objavila fotografiju službene obavijesti britanske vlade o ukidanju njezinog elektroničkog putnog odobrenja (ETA).

U dokumentu koji je objavila stoji kratko obrazloženje: "Vaša prisutnost u Ujedinjenom Kraljevstvu ne smatra se pogodnom za javno dobro".



Odluka je brzo izazvala reakcije diljem Europe. Mađarski premijer Viktor Orbán podijelio je njezinu objavu na društvenoj mreži X, povezujući zabranu s njezinim ranijim komentarima o vođi britanskih laburista Keiru Starmeru, kojeg je opisala kao "zlog, prezira vrijednog čovjeka".

"U Mađarskoj ste uvijek dobrodošli!"

"U Mađarskoj ste uvijek dobrodošli!" poručio joj je Orbán, premijer Mađarske, koja je 2024. godine bila domaćin konferencije Konzervativne političke akcije (CPAC), na kojoj je Vlaardingerbroek bila jedna od govornica uz druge pripadnike krajnje desnice, piše The Guardian.

Odluku britanskog Ministarstva unutarnjih poslova (Home Office) kritizirala je i bivša britanska premijerka Liz Truss, koja je na dužnosti provela 49 dana 2022. godine. "Ljudima koji govore istinu o onome što se događa u Britaniji zabranjuje se ulazak u zemlju", napisala je Truss na X-u. Slično je reagirao i Rupert Lowe, antiimigracijski političar i bivši član stranke Reform UK Nigela Faragea, najavivši da će tražiti objašnjenje i poništenje odluke.

Veze s krajnjom desnicom

Vlaardingerbroek je lani sudjelovala kao govornica na najvećem prosvjedu krajnje desnice u Londonu, koji je organizirao aktivist Tommy Robinson, pravim imenom Stephen Yaxley-Lennon. Tom je prilikom nosila majicu s natpisom "Generacija Remigracije", što je termin koji se na krajnjoj desnici koristi kao eufemizam za prisilne masovne deportacije.

U svom govoru je izjavila: "Oni zahtijevaju žrtvovanje naše djece na oltaru masovnih migracija. Nemojmo okolišati - ovo je silovanje, zamjena i ubojstvo našeg narod. Remigracija je moguća, a na nama je da je ostvarimo."

Praksa zabrane

Stručnjaci za imigraciju pojašnjavaju da otkazivanje ETA odobrenja znači da osoba gubi pravo na putovanje u UK bez vize. Da bi ponovno pokušala ući u zemlju, morat će podnijeti zahtjev za vizu, koji može biti odbijen. Britanski Home Office još nije dao službeni komentar.

Ovo nije prvi put da je Ujedinjeno Kraljevstvo zabranilo ulazak osobama koje smatra ekstremistima. Ranije ovog mjeseca ulazak je zabranjen islamističkom propovjedniku koji je branio Hamas nakon terorističkog napada na Izrael 7. listopada.

Godine 2019. trajno je zabranjen ulazak Martinu Sellneru, istaknutom antiislamskom ekstremistu čija je organizacija u Austriji istraživana zbog veza s napadačem iz Christchurcha.

Eva Vlaardingerbroek, rođena 3. rujna 1996. u Amsterdamu, nizozemska je politička komentatorica i aktivistkinja. Poznata je po svojim desničarskim stavovima o imigraciji, nacionalizmu i europskom identitetu. Studirala je pravo na Sveučilištu u Utrechtu, a magisterij iz filozofije prava stekla je na Sveučilištu u Leidenu.

U javnosti je postala poznata 2019. godine nakon kontroverznog govora u kojem je kritizirala moderni feminizam. Od tada redovito sudjeluje kao govornica na konzervativnim konferencijama i pojavljuje se u američkim medijima, osobito kod Tuckera Carlsona.