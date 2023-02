Čelnik ukrajinskog Vijeća nacionalne sigurnosti i obrane Oleksij Danilov rekao je da je ruski predsjednik Vladimir Putin "Hitlerov blizanac" i dodao da će se rat u Ukrajini završiti parkiranjem ukrajinskih tenkova na moskovskom Crvenom trgu.

Oleksij Danilov, čelnik ukrajinskog Vijeća nacionalne sigurnosti i obrane, rekao je da će Ukrajina do kraja rata svoje tenkove parkirati na Crvenom trgu u Moskvi te time "pravedno" okončati rusku agresiju.

"Mi nismo započeli ovaj rat. Nismo ih ovdje pozvali. Oni su napali naš teritorij, ubili naše žene, djecu, stare ljude i civile. Ako im ne odgovorimo, pitanje je vremena kad će pokrenuti invaziju na drugu državu", rekao je Danilov.

Službeni ukrajinski vojni ciljevi, podsjetimo, uključuju izbacivanje ruskih snaga i vraćanje granica iz 1991. godine.

"Putin će otići u povijest kao čovjek koji je uništio Rusiju. Moja najveća briga u narednih 12 mjeseci je da Zapad neće razumjeti da će Rusija biti raskomadana. To je neizbježno, to je poput erupcije vulkana. Proces je već počeo i ne može se zaustaviti", rekao je Danilov u intervjuu za britanski The Sun.

Ruskog predsjednika nazvao je "Hitlerovim blizancem" koji će vjerojatno umrijeti u bunkeru te dodao da Kremlj Ukrajinu planira odvojiti na dva dijela – poput Južne i Sjeverne Koreje – i pred Rusima to prikazati kao veliku pobjedu.

Istovremeno u Kijevu postoji strah da će Zapad popustiti pred ruskim prijetnjama i da će ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog pokušati natjerati da u zamjenu za mir preda dio teritorija.

Danilov je pohvalio Veliku Britaniju zbog pružanja pomoći.

"Bog blagoslovio neustrašive. Da je više brodova plovilo tim vodama, možda ovaj rat nikada ne bi započeo", zaključio je Danilov.