Davor Dragičević, otac ubijenog banjalučkog studenta Davida Dragičevića, u prvom nastupu u medijima nakon što je za njim raspisana tjeralica, kazao je da ne želi otkriti lokaciju na kojoj boravi poručivši da je u sigurnim rukama.

''Svoju lokaciju neću otkriti, u dobrim sam rukama, među dobrim ljudima i na sigurnom. Hvala ljudima koji su mi pomogli da dođem na slobodno mjesto, to su ljudi bez obzira na vjeru i naciju. Mene ubiti neće'', kazao je Davor Dragičević u razgovoru za N1 televiziju.

Poručio je da se ne boji.

''Ja se ne bojim, ja sam se sklonio, nisu uspjeli u svojim namjerama. Legalist sam jedanaesti mjesec. Mene hoće ubiti Dodik, Lukač i čitav MUP Republike Srpske. A snage imam i upornosti imam. Obećao sam svom djetetu na grobu'', dodao je on.

Ponovio je ranije izrečene tvrdnje da su u vrhu entitetskog ministarstva policije ''zločinci i ubojice''.

''Dokazi svi postoje, ne znam kome više da ih ponudim, narodu ili Tužiteljstvu. Ovo je osobna osveta, ali neće, uskoro će grob Davida Dragičevića biti izmješten. Ne mogu više ući u svoju kuću, ne mogu vidjeti svoje prijatelje i grad u kojem sam odrastao. Eto kakva vam je država. To su ubojice i zločinci'', dodao je.

Ustvrdio je kako je BiH napustio da ga "ne bi likvidirali".

''Nije azil, nije bijeg, samo sam se sklonio da me ne ubiju i likvidiraju. Neće me se tako lako riješiti'', poručio je on.

Dragičević za kojim je, podsjećamo, raspisana potjernica nakon protesta u gradu na Vrbasu krajem prošle godine, medijima je bio nedostupan sve do danas.