Održan je još jedan prosvjed u Banjoj Luci. Otac ubijenog Davida Dragičevića poručio je sa zbranjenog prosvjeda da će vratiti srce svojeg sina na Trg krajine i da će taj trg promijeniti ime. Najavio je borbu do kraja, a u četvrtak će najaviti i datum sljedećeg prosvjed.

Tijekom prosvjeda koji je unaprijed bio zabranjen od strane Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, Davidov otac Davor Dragičević s okupljenim prosvjednicima je otišao na mjesto na kojem je pronađen njegov sin.

"Tu gdje je ležao moj sin, da legnem i ja pa da osjetim toplinu rodne grude svoje zemlje", kazao je Dragičević i legao na tlo.

"Onda dođe mrtvozornik pa izvadi sve iz džepova od mojeg djeteta. Nema ništa. A ja odem 25.3. u 10 sati ujutro u Zavod za sudsku medicinu. Poljubim svoje ubijeno dijete u usta. Zadignem mu majicu i vidim lijepe moje trbušnjake. Od mojeg sina. A šest je dana, kažu, bio u kanalizaciji. A gledam na stolu - stoje novci, stoji novčanik, ključevi, slika, stoji svašta nešto. A David je ovdje ležao i nije ništa imao u džepovima. I kažu - Sve je u redu. Nitko moje dijete nije ubio prije devet mjeseci", dodaje.

Dragičević se pita zašto su maknuti betonski stupovi da bi David bio položen u kanalizaciji. "Koja je to država i koji su to monstrumi koji mogu uraditi zločin prema jednom momku, djetetu, anđelu, koji je imao 21 godinu. Da ga uguše, siluju, tuku, masakriraju. A on jadan leži. Nije mu imao tko pomoći. Nije ga tata spasio. Nije ga majka spasila. Nije ga sestra spasila. Nisu ga ljudi spasili. Oni koji su ga tražili. Na ušću Crkvine u Vrbas, 24.3. oko 10 sati", kazao je.

Najavio je i održavanje velikog skupa inicijative 'Pravde za Davida'.