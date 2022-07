U ovogodišnjoj utrci s bikovima u španjolskom gradu Pamplona u sklopu festivala San Fermin, tri su sudionika zadobila ozljede nakon što su ih bikovi naboli na rogove.

Poznata španjolska utrka s bikovima u Pamploni, gradu na sjeveru Španjolske, održana je prvi put od 2019., nakon dvogodišnje pauze zbog epidemije koronavirusa.

Službeno poznat kao festival San Fermin, utrka s bikovima u Pamploni jedan je od najslavnijih događaja u Europi. U njemu sudjeluju posebno uzgojeni borbeni bikovi koji trče za nekoliko tisuća trkača uskim gradskim ulicama.

Staza je duga više od 800 metara i završava u areni za bikove.

VIDEO Nevjerojatan policijski ulov: U dronovima podmornicama krijumčarili hašiš i marihuanu

Prekipjelo im je: Za mokrenje u moru ili na plaži paprena kazna - čak 750 eura, ali to nije sve!

Španjolska regionalna vlada priopćila je da su probodene tri osobe od kojih su dva Španjolca i jedan Amerikanac. Nitko nije u teškom stanju, javlja ABC.

Spektakl je trajao nešto više od tri minute dok su stotine trkača, uglavnom muškaraca, bjesomučno trčali ispred šest borbenih bikova popločanim ulicama ovog grada na sjeveru Španjolske. U povijesti natjecanja najmanje 16 trkača izgubilo je živote od početka bilježenja 1910. godine, a posljednja žrtva stradala je od uboda bika 2009.

U videu koji je osvanuo na društvenim mrežama vidi se kako se u jednom trenutku jedan od bikova zaustavio nakon čega je počeo trkače bosti rogovima. U sveopćem metežu mnogi su završili na podu, a trkači su se sudarali kako s bikovima tako i međusobno.

#BREAKING #SPAIN #ESPANA



🔴SPAIN : #VIDEO 3 PEOPLE GORED, 4 OTHERS INJURED IN THE MOST DANGEROUS BULL RUN OF SAN FERMIN FESTIVAL IN PAMPLONA!#BreakingNews #SanFermin #SanFermines #Pamplona #Festival #Toros #Taureaux pic.twitter.com/1Vq23iTGl9