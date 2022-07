Društvenim mrežama proširile su se snimke trenutka kad je bivši japanski premijer upucan na predizbornom skupu.

Bivši japanski premijer upucan je u gradu Nara tijekom predizbornog skupa, dok je držao govor.

Napadač je opalio dva pucnja, od kojih ga je drugi pogodio u leđa. Shinzo Abe hitno je prebačen u bolnicu, a trenutno je u teškom stanju i bez svijesti.

Društvenim mrežama već su se proširile snimke s mjesta događaja na kojima se vide trenuci kad su pucnjevi odjeknuli.

High quality footage of the ex PM of Japan, Shinzo Abe being shot at from behind with an improvised double barreled shotgun .pic.twitter.com/5XFbUAjNUj