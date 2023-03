Dvojici pilota ruskih borbenih aviona Su-27 koji su presreli američki dron MQ-9 Reaper iznad Crnog mora ruski ministar obrane Sergej Šojgu uručio je državna odlikovanja.

Bojnici Vasilij Vavilov i Sergej Popov nagrađeni su ordenom za hrabrost, a nagradu su primili od ministra obrane Sergeja Šojgua.

Svečanost je održana kako bi se odala počast nekolicini ruskih vojnika za njihova postignuća.

"Piloti su spriječili američku bespilotnu letjelicu u narušavanju granice u zoni privremenog režima uporabe zračnog prostora uspostavljene za specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini", objasnilo je ministarstvo, a prenosi RT.

Incident se dogodio prošli tjedan, a rezultirao je međusobnim optužbama SAD-a i Rusije.

SAD je objavio snimku, a američka vojska naglasila je utjecaj na okoliš koji je izazvan incidentom.

Rusija je zanijekala da je pogodila dron ili upotrijebila oružje protiv njega i rekla da je američka letjelica bila u zraku s isključenim transponderom u zoni zabrane koju je proglasila ruska vojska.

Anatolij Antonov, moskovski veleposlanik u Washingtonu, kazao je da "potencijalno naoružani dron NATO-a nema što letjeti blizu ruske granice".

Društvenim mrežama šire se fotografije odlikovanih ruskih pilota.

hoigu awarded the military pilots who attacked the American MQ-9 Reaper UAV.



Despite the story of Russian officials that the Russians apparently did nothing, pilots Sergey Popov and Vasiliy Vavilov confirmed that they purposefully took actions against the US drone. pic.twitter.com/MOwBdknT8J