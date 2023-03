Američka vojska objavila je snimku ruskog borbenog aviona koji obara američki dron iznad Crnog mora.

Video američke vojske s kojeg je skinuta oznaka tajnosti prikazuje trenutak kada se ruski mlažnjak zabio u američku bespilotnu letjelicu.

SAD je objavio mali izvadak videa, a on prikazuje kritične trenutke u sukobu u zraku, za koji je Pentagon rekao da je trajao 30-40 minuta, piše BBC.

Na snimci se vidi kako avion ispušta gorivo, a zatim se zalijeće u dron.

U utorak je došlo do bliskog kontakta ruskog lovca Su-27 i američkog vojnog drona MQ-9 Reaper. Američka vojska objavila da je ruski borbeni zrakoplov udario u propeler drona, te se on srušio u Crno more. Rusija je tvrdila da to nije točno i da je letjelica pala zbog oštrog manevriranja.