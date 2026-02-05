Od nje se puno očekuje, no žene su prema njoj skeptične više nego muškarci: Razlog je vrlo jasan

Od futurističkih ideja do praktičnih rješenja koja mnogi koriste svaki dan uz veliki potencijal daljnjeg širenja. Navigacijske aplikacije, tražilice, filtriranje e-pošte, feedovi društvenih mreža, pametni kućni uređaji, prepoznavanje lica... samo su neki od brojnih primjena umjetne inteligencije (AI) u svakodnevnom životu. U budućnosti pružaju se brojne nove mogućnosti, očekivanja su velika - praćenje zdravstvene zaštite, pametni gradovi, automatizacija radnog mjesta, inovacije u obrazovanju...

No, automatizacija rutinskih zadataka koja štedi vrijeme i energiju tek je jedna od aspekata umjetne inteligencije. Uz brojne prednosti, ona ima i negativne strane -gubitak privatnosti, diskriminacija, preplavljivanje prostora lažnim ili iskrivljenim sadržajima, produbljivanje društveno-ekonomskog jaza... Rizici su brojni, a neke su im skupine posebno izložene što je i jedan od razloga njihove veće skepse.

Zašto su žene skeptičnije prema umjetnoj inteligenciji nego muškarci, pitanje je na koje je odgovor potražila nova studija Sveučilišta Northeastern u u Bostonu. koja je pokušala objasniti što ih točno brine kada je riječ o umjetnoj inteligenciji, a nalazi su upravo ovih dana objavljeni u znanstvenom časopisu PNAS Nexus.

Činjenica da su žene skeptičnije prema novim tehnologijama od muškaraca ne iznenađuje. Istraživanja pokazuju da žene usvajaju AI alate po stopi koja je za 25 posto niža nego kod muškaraca, a žene čine i manje od jedne četvrtine AI stručnjaka na globalnom nivou.

Istovremeno, izloženije su riziku od zamjene posla umjetnom inteligencijom dok AI sustavi često uče na podacima koji sadrže brojen predrasude i stereotipe, što rezultira time da AI podcjenjuje žene ili reproducira mizogine narative. One su i češće mete napada generiranih umjetnom inteligencijom, poput stvaranja

seksualno eksplicitnih deep fake sadržaja, a također AI alati slabije prepoznaju simptome bolesti kod žena jer se češće fokusiraju na muške simptome.

Istraživački tim Sveučilišta Northeastern analizirao je ankete oko 3000 ispitanika iz Kanade i SAD-a i utvrdio da postoje dva glavna uzroka različitih stavova muškaraca i žena prema primjeni AI na radnom mjestu: tolerancija na rizik i izloženost riziku.

Žene su u prosjeku pokazivale veću sklonost izbjegavanju rizika od muškaraca, češće su birale sigurnu isplatu od 842 eura nego 50-postotnu šansu da dobiju 1684 eura ili da ne dobiju ništa.

Ovaj rodni jaz prenio se i na stavove o AI - žene su bile oko 11 posto sklonije od muškaraca ocjeni da rizici AI nadilaze njene koristi. Žene su na otvorena pitanja o rizicima i prednostima AI tehnologije češće nego muškarci izražavale neizvjesnost i skepticizam.

Kada rizik nestane...

No, kada se ukloni element neizvjesnosti taj rizik nestaje, otkrili su istraživači. Kada su koristi AI za zapošljavanje bile zagarantirane, i žene i muškarci reagirali su pozitivno. Žene koje su u anketi pokazale manju sklonost izbjegavanju rizika iskazivale su sličan stupanj skepticizma kao muškarci kada je riječ o umjetnoj inteligenciji.

"U biti, kada su žene sigurne u efekte umjetne inteligencije na zapošljavanje, rodne razlike u podršci AI tehnologiji nestaju“, rekla je Beatrice Magistro,

izvanredna profesorica upravljanja umjetnom inteligencijom na Northeastern sveučilištu i koautorica istraživanja te istaknula: "Čini se da je suština problema zapravo strah od nezvjesnosti."

Istraživači navode da je ovaj skepticizam djelomično povezan s činjenicom da su žene više izložene ekonomskim rizicima koje nosi AI: "Žene su u većoj mjeri izložene utjecaju AI tehnologija, kako u poslovima koji se mogu unaprijediti njezinom primjenom, tako i u onima koji su pod većim rizikom od zamjene automatizacijom, iako dugoročne posljedice AI ostaju suštinski neizvjesne."

Magistro smatra da razlika sugerira dublje, ukorijenjene obrasce mišljenja i ponašanja: "Mislim da dio toga ima veze s isključenošću i socijalizacijom. Žene su povijesno bile više isključene iz STEM područja, kojima su uglavnom dominirali muškarci. Također imamo dokaze da su dječaci više od djevojčica socijalizirani da budu više orijentirani prema matematici i znanosti."

Žene ne smiju ostati po strani

Muškarci i dalje dominiraju pozicijama moći u tehnološkim tvrtkama, dok su žene imale manje prilika za izloženost novim tehnologijama, kazala je Magistro, a vidljivo je to i iz podataka Women in Tech, globalne organizacije za zastupanje žena, iz 2025., koji pokazuju da žene čine otprilike četvrtinu globalne tehnološke radne snage i manje od petine viših vodećih pozicija.

"Nedovoljna zastupljenost žena u područjima znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike znači da mogu imati manji pristup visoko plaćenim poslovima i vodećim pozicijama povezanim s umjetnom inteligencijom. Kao rezultat toga, napredak u umjetnoj inteligenciji mogao bi proširiti postojeće razlike u plaćama među spolovima", upozorili su istraživači.

Jaz između stavova muškaraca i žena prema riziku umjetne inteligencije, ističe Magistro, ne govori samo o zabrinutosti zbog nejednakosti spolova u tim znanstvenim područjima, već i pomaže stručnjacima da prate javnu podršku tehnologijama i politikama koje ih reguliraju: "Važno je da kreatori politika riješe rodno specifične probleme u politici umjetne inteligencije", kazala je i upozorila kako postoji rizik da bi umjetna inteligencija mogla pogoršati postojeće nejednakosti ili čak dovesti do političke reakcije protiv same tehnologije.

Istraživači stoga preporučuju da kreatori politika uzmu u obzir ove stavove prilikom donošenja regulativa u domeni umjetne inteligencije kako bi se osiguralo da njezin razvoj ne ostavi žene po strani: "To može podrazumijevati uvođenje politika koje umanjuju rizike povezane s umjetnom inteligencijom, poput jače zaštite od gubitka radnih mesta, kompenzacijskih mehanizama i mjera za smanjenje rodne pristranosti u AI sistemima."