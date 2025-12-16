Zaboravite klasične ideje: Iskustveni darovi sve su traženiji među onima koji žele nešto drugačije

Umjesto još jedne šalice ili parfema darujte dozu zabave, relaksacije i prave adrenalinske terapije u prvoj sobi za razbijanje u Zagrebu — Smashit. Na ideju za ovo darivanje došli smo pretražujući stranicu Bijelo Jaje.

Iskustveni darovi posljednjih godina postaju sve popularniji jer nude nešto što klasični pokloni često ne mogu, a to je doživljaj koji se pamti. Umjesto predmeta koji s vremenom izgube na vrijednosti ili završe zaboravljeni, sve više ljudi bira aktivnosti koje donose emociju, zajedničko iskustvo i uspomenu.

Smashit je svoju ponudu oblikovao kroz nekoliko poklon paketa koji se razlikuju po količini i vrsti predmeta za razbijanje, kao i po broju osoba koje mogu sudjelovati u iskustvu, što olakšava odabir prema prigodi i broju sudionika. Raspon cijena paketa je od 32 do 58 eura.

Razbijam mrcinu

Za one koji žele isprobati iskustvo razbijanja ili traže poklon za manju grupu, tu je paket Razbijam mrcinu. Paket uključuje jedan elektronički uređaj, poput printera, uz dodatak tanjura i staklenki koje sudionici mogu razbijati u posebno opremljenoj sobi. Iskustvo je namijenjeno za do dvije osobe, a u cijenu su uključeni svi potrebni alati i zaštitna oprema. Ovaj paket često biraju oni koji žele kraće, ali intenzivno iskustvo, idealno kao poklon za rođendan ili kao izlazak s prijateljem.

Razbijam mrcinu plus

Nešto bogatiju verziju nudi paket Razbijam mrcinu plus. Osim većeg elektroničkog uređaja, paket uključuje i veći broj predmeta za razbijanje, što omogućuje dinamičnije i sadržajnije iskustvo. Namijenjen je za do tri osobe, pa je čest izbor za manje društvo koje želi zajedno isprobati ovu nesvakidašnju aktivnost. Kao i kod ostalih paketa, Smashit osigurava kompletnu zaštitnu opremu i sve potrebne rekvizite, a sudionici imaju dovoljno vremena da se u potpunosti prepuste zabavi.

Kapitalcu je odzvonilo

Ovo je najopsežniji paket koji uključuje veliki elektronički uređaj te najveću količinu dodatnih predmeta za razbijanje, što ga čini idealnim za grupu do četiri osobe. Zbog količine sadržaja i mogućnosti sudjelovanja više ljudi, ovaj se paket često bira za proslave, team buildinge ili kao poklon koji želi ostaviti snažan dojam. Cijelo iskustvo odvija se u sigurnim uvjetima, uz jasno definirana pravila i nadzor, što omogućuje bezbrižno uživanje u aktivnosti.

U vremenu kada se darivanje sve više okreće prema doživljajima, ovakvi koncepti nude praktično rješenje za sve koji žele pokloniti nešto drugačije. Iskustva poput Smashit razbijanja pamte se još dugo.