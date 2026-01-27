Policija presrela polupodmornicu s rekordnom količinom droge vrijedne stotine milijuna eura

Portugalske vlasti su u ponedjeljak izjavile da su zaplijenile rekordnu količinu kokaina iz polupodmornice presretnute kod Azorskih otoka. Gotovo devet tona droge je "najveća zapljena kokaina ikad u Portugalu", rekla je glasnogovornica policije novinskoj agenciji AFP.

Na konferenciji za novinare u nedjelju poslijepodne, ravnatelj Nacionalne jedinice za borbu protiv trgovine drogom (UNCTE), Artur Vaz, rekao je da su pronađene bale kokaina "u ukupnoj količini koju procjenjujemo na otprilike devet tona".

Vaz je rekao da bi droga koja se prevozi na brodu mogla donijeti "stotine milijuna eura" "visoko organiziranim kriminalnim" skupinama. Policajci su rekli da su plovilo presreli "posljednjih dana" oko 230 nautičkih milja (426 kilometara) od otoka u Atlantskom oceanu, piše Euronews.

U teškim vremenskim uvjetima pomogli su im mornarica i zrakoplovstvo, kao i vlasti Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a. Podmornica je na kraju potonula s 35 od 300 paketa droge koje je prevozila, rekla je policija.

Porijeklom je iz Latinske Amerike, a na brodu su bila tri Kolumbijca i jedan Venezuelanac, dodaje se.

Policija s uhićenima Foto: Screenshot/Platforma X

Portugalci imali više zapljena droge

U listopadu prošle godine portugalska policija zaplijenila je oko šest tona hašiša u regiji Seixal, što je u to vrijeme bila najveća zapljena droge u povijesti policije.

Šest tona hašiša pripadalo je sofisticiranoj i opasnoj mreži koja je krijumčarila drogu na portugalsko tržište i u druge europske zemlje. U operaciji je također zaplijenjeno 580.000 eura u gotovini, 10 vozila, 21 mobitel, dva satelitska telefona, dva mitraljeza, pet pištolja, sačmarica i revolver.

U ožujku 2025., Polícia Judiciária je također zaplijenila podmornicu izgrađenu za trgovinu drogom koja je isplovila iz Brazila.

Osjeti se da je zapljena droge, posebno kokaina, u porastu uz portugalsku obalu. Prošle godine zaplijenjeno je više od 23 tone, što je najveća brojka od 2006. godine.