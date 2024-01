VIDEO Prvi put objavljene snimke tajne Putinove rezidencije: Ima nevjerojatnih detalja

Ruska istraživačka organizacija Dossier Centar, koja prati ljude povezane s Kremljom, objavila je snimke tajne rezidencije Vladimira Putina koja se nalazi duboko u šumama sjeverne Karelije kod granice s Finskom.

Putinovo prostrano imanje navodno ima bidee koji koštaju gotovo 9400 eura svaki, vodopade te čak i protuzračni obrambeni sustav. To je prvi put da je imanje detaljno snimljeno otkad je počela njegova izgradnja prije deset godina.

Vjeruje se da Putin putuje na imanje barem jednom godišnje, tvrde stanovnici.

"Nema sumnje da se predsjednik ovdje opušta", rekao je novinar za Dossier Centar u videoizvještaju.

Pročitajte i ovo Život mu se okrenuo Dao otkaz i zaposlio se na Antarktici: "Radim i na -76 stupnjeva, zarađujem 75.000 eura, a sve je divno dok ne otvorite vrata"

"Tijekom njegovih posjeta lokalno osiguranje zamjenjuju zaposlenici FSO-a, ulazi su blokirani, a susjedni otoci zatvoreni", piše Telegraph.

Na imanju se nalaze tri kuće, dva helidroma, nekoliko pristaništa, uzgajalište pastrva, pa čak i stado krava za proizvodnju govedine.

Na terenu se također nalazi tvornica opremljena austrijskom opremom za proizvodnju piva vrijednom gotovo 350.000 eura te čajana na drugom katu s pogledom na jezero Ladoga.

Rezidenciju danonoćno čuva osiguranje, opasano je ogradom od bodljikave žice, a tamo su i obavještajci te ometači dronova.

Pojedinosti koje su procurile ranije sugerirale su da su ekstravagantne nekretnine ukrašene skupim bideima, tuševima koji koštaju 4100 eura po komadu i podom od talijanskog mramora Fior di Bosco vrijednim gotovo 100.000 eura.

"Putinova tajna sjeverna rezidencija u Kareliji zadire u sve više i više zaštićenih područja, a njezin je teritorij već dvaput veći od površine Monaka", napisao je na X-u Anton Geraščenko, savjetnik ministra unutarnjih poslova Ukrajine.

Pročitajte i ovo Tragedija i tuga Roditelji preminulog dječaka: "Zašto nam to rade? Neka znaju da djecu nikada neće dobiti"

Za "Putinovu daču" u Kareliji zna se od 2016. godine, ali dosad nije bilo detaljnih fotografija i videa. Rezidenciju su prije više od deset godina počeli graditi njegovi prijatelji milijarderi iz Sankt-Peterburga, među kojima je bio i Jurij Kovalčuk. Mještani kažu da se Putin pojavljuje ovdje barem jednom godišnje, nakon posjeta samostanu Valaam.

Putin's secret Northern Residence in Karelia is encroaching on more and more protected lands, and its territory has already doubled that of Monaco.



Investigators of the Dossier Center managed to have a look at the renovated interiors of "Putin's dacha" in Karelia 10 years after… pic.twitter.com/8zk2mtexlX