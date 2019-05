Istražitelji pokušavaju utvrditi uzrok zrakoplovne nesreće u moskovskoj zračnoj luci Šeremetjevo, u kojoj je poginulo 40 putnika i jedan član posade.

Nove snimke sigurnosnih kamera iz moskovske zračne luke Šeremetjevo prikazuju kako se ruski putnički zrakoplov Suhoj Superjet-100 sa 73 putnika i pet članova posade dva puta odbio od piste pokušavajući sletjeti.

Video has captured Aeroflot flight #SU1492 bouncing on its emergency landing and then catching fire on second touchdown. https://t.co/eiZBP3hMgd pic.twitter.com/XN3zLad8xo