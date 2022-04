Bojna Azov je objavila snimku koja prikazuje ukrajinske snage u Mariupolju kako iz zasjede uništavaju ruski vojni konvoj.

Potvrđena je autentičnost snimke koja prikazuje kako ukrajinski vojnici u Mariupolju iz zasjede uništavaju ruski vojni konvoj.

Ukrajinsku zasjedu snimio je dron, a na snimci se vidi ruski konvoj od šest vozila koji se kreće avenijom prema jugu Mariupolja, javlja CNN.

Bojna Azov je postrojba koja je nastala kao ultranacionalistička milicija, ali se otada integrirala u ukrajinske oružane snage. Video prikazuje kako konvoj u jednom trenutku skreće s ceste i izlazi na nogostup.

Vidi se desetak ukrajinskih vojnika kako puze prema zaustavljenom konvoju. Kadar zatim preskače na vojnike koji pucaju prema ruskim vozilima.

U idućoj sceni vidljivo je da su zapaljena najmanje tri vozila. Slovo Z, simbol ruske invazije, vidljivo je na najmanje dva vozila. Na snimci je zatim prikazano kako ukrajinski vojnici bacaju ručne bombe na ruske vojnike koji se skrivaju između jednog od vozila i zida.

Situacija u Mariupolju je iznimno teška. Više od 1000 ljudi skriva se u bunkerima čeličane Azovstal i odbija se predati.

Rusija im je dala ultimatum da se predaju ili će umrijeti. Ukrajina moli za koridor iz čeličane kako bi izvukla ljude.

