Velika Britanija je objavila najnovije ažuriranje Obrambene obavještajne službe o situaciji u Ukrajini.

Prema britanskim obavještajnim službama, ruske trupe će vjerojatno nastaviti napredovanje u istočnu regiju Ukrajine od granice s Rusijom.

Na drugim mjestima također se predviđaju kretanja s Krima na jugu prema Berdjansku, Zaporožju, Melitopolju i Hersonu. Glavni grad Kijev i gradovi Černihiv, Lavov i Dnjepar su među regijama u kojima se nastavljaju ruski zračni napadi.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/E7aqjRglN6



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vQiQKDzP83