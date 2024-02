Još nema objašnjenja: Poslušajte jeziv zvuk iz dubine oceana snimljen tijekom potrage za podmornicom Titan

U isječku iz dokumentarca ''The Titan Sub Disaster: Minute by Minute'' može se čuti jeziv zvuk kucanja koji su spasioci čuli tijekom potrage za podmornicom Titan, koja se uputila na turistički obilazak olupine broda Titanik.

Zbog tog su zvuka spasioci danima vjerovali da u podmornici još ima preživjelih nakon što je Titan izgubila vezu s površinom. Ovaj audio zapis do sada nije bio objavljen, a producenti filma dobili su ga od kanadskih zračnih snaga koje su vodile misiju potrage i spašavanja, piše Forbes.

The newly released audio of the 'banging' sound that kept the hopes of rescuers alive in the search for the ‘doomed’ Titan sub



The story gripped the world last year after a desperate search for the submersible was launched after it vanished pic.twitter.com/klyr7RETvh