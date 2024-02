Žena u pilani ostala bez ruke, vlasnik: "Što je imala raditi tu gdje joj se to dogodilo? To je isto kao da auto ide nazad, a vi stavite nogu pod kotač"

Radnica petrinjske pilane Furnir Palavra u Mošćenici ozlijeđena je na poslu. Ostala je bez ruke do lakta, potvrdio je vlasnik tvornice Predrag Palavra.

"Što je imala raditi tu gdje joj se to dogodilo? Išla je na mjesto gdje nije imala prakse, to je bezopasna traka, ali stavila je ruku unutra, a nije trebala. Niti se trebala tu nalaziti, nit je trebala stavljati ruku. To je isto kao da auto ide nazad, a vi stavite nogu pod kotač", komentirao je Palavra za Slobodnu Dalmaciju.

Dodao je da inspektorima nije jasno kako se to dogodilo jer je u tvornici najnovija tehnologija, zaštićena senzorima i fizički.

Vlasnik pilane rekao je da se čuo s radnicom te da je ona sada stabilno.

Iz Policijske uprave sisačko-moslavačke odgovorili su nam da se nesreća dogodila u ponedjeljak u jutarnjim satima.

"Prilikom rada na traci za mljevenje furnira došlo do nesreće na radu u kojoj je teže ozlijeđena ženska osoba. Ozlijeđenoj osobi liječnička pomoć je pružena u sisačkoj Općoj bolnici. Policija će u svezi ovog događaja dostaviti izvješće Državnom inspektoratu", objasnili su iz policije.

U toj istoj pilani prošle su godine zaprimili četiri nesreće na radu u kojima su dvije osobe lakše i dvije osobe teže ozlijeđene.



"O svim događajima policija je izvijestila Državni inspektorat zbog poduzimanja mjera iz njihove nadležnosti", zaključili su iz sisačko-moslavačke policije.