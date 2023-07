Objavljene snimke kako je u Titanu sve stalo: Kapetan je izgubio kontrolu, u sekundi je nastala panika

Kapetan Titana je nakon strašnog kvara izgubio kontrolu nad podmornicom te se ona počela vrtjeti u krug. "Imamo problem" rečenica je koju je u tom trenutku čulo petero putnika, dok su čekali pomoć na oko četiri kilometra ispod površine mora, samo 300 metara od olupine Titanica.

Zastrašujuće su to scene koje su doživjeli putnici na jednoj od ekspedicija Titana, a prikazani su u BBC-jevom dokumentarcu Odvedi me do Titanica koji je objavljen prošle godine, piše Daily Mail.

Na snimci se čuje glas kapetana podmornice Scotta Griffitha koji govori kako nešto nije u redu s potisnicima.

"Guram i ništa se ne događa", kazao je Griffith putnicima u agoniji kada su nakratko ostali zaglavljeni na dnu oceana.

Jedna se putnica uhvatila se za glavu.

"Pomislila sam da je kraj, da nećemo uspjeti. Ne možemo ići nigdje nego se vrtjeti u krug", rekla je putnica Renata Rojas za BBC.

Posada je bila prisiljena čekati na dnu oceana dok je izvršni direktor OceanGatea Stockton Rush tražio rješenje problema. Na kraju je pomogao posadi da reprogramira kontroler koji upravlja plovilom te je uspio preuzeti kontrolu nad podmornicom.