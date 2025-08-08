VIDEO Sišao je niz stepenice i zapucao: Objavljena uznemirujuća snimka atentata u susjedstvu

Muškarac obučen u svijetlu garderobu, s torbicom preko ramena, sišao je niz stepenice, došao tik do Marka Ljubiše Kana i prema njemu iz pištolja ispalio nekoliko metaka dok je Ljubiša u Budvi ležao pored hotelskog bazena.

Na videu koji su objavile crnogorske Vijesti vidi se da je napadač zatim pobjegao. Ljudi uplašeni zbog pucnjave su se odmaknuli od njega, a jedan je muškarac skočio u bazen da bi ga izbjegao. Ljubiša je ranjen, ali nije u životnoj opasnosti.

Ljubišino se ime godinama spominje u izvještajima o kriminalu na crnogorskom primorju te ga se smatra visokopozicioniranim pripadnikom škaljarskog kriminalnog klana.

Prema informacijama Vijesti, Kan je prije pucnjave bio u većem društvu, ali je ostao s Ognjenom Kažanegrom, koji je također od ranije poznat policiji. Prije ove pucnjave, na Ljubišu njega je izvedeno najmanje pet neuspješnih atentata.