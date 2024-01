Objavljen tajni plan NATO-a za sukob s Rusijom: Njemačka vojska sprema se za najgori scenarij

Njemačke novine BILD u ponedjeljak su objavile projekciju njemačkog ministarstva obrane za eskalaciju sukoba u 2025. godine. Njemačka vojska, Bundeswehr, priprema se za sukob između Rusije i Sjevernoatlantskog saveza, a BILD prenosi dijelove scenarija, izostavljajući neke informacije iz sigurnosnih i strateških razloga.

Prema njemačkom mediju, tajni scenarij Bundeswehra "Alliance Defense 2025" počinje u veljači 2024. godine. Rusija bi tada mogla započeti još jedan val mobilizacije i u vojsku pozvati još 200.000 ljudi, a nakon toga na proljeće pokrenuti ofenzivu koja će biti olakšana zbog slabljenja zapadne podrške Ukrajini. Ofenziva bi do lipnja mogla postići veći uspjeh.

Nakon toga scenarij predviđa isprva skrivene, a potom sve otvorenije ruske napade prema Zapadu. To neće biti klasična vojna agresija, nego će se raditi o hakerskim napadima i drugim oblicima hibridnog ratovanja. Zatim će Rusija početi s huškanjem etničkih ruskih manjina u Estoniji, Latviji i Litvi.

Rast tenzija dovest će do sukoba koje će Rusija iskoristiti kao izgovor da od rujna u zapadnoj Rusiji i Bjelorusiji započne veliku vježbu "Zapad 2024" s 50.000 vojnika. No još jednom će Rusija započeti s masovnim gomilanjem trupa na granici, a ovaj put to će biti na granici s Poljskom i Litvom.

Prema tajnom dokumentu njemačkog ministarstva obrane u koji je BILD dobio uvid, tada bi moglo doći do eskalacije. U listopadu bi Rusija premjestila trupe i rakete srednjeg dometa u Kalinjingrad, rusku enklavu koja se nalazi između Poljske i Litve.

Do prosinca će početi umjetno izazvan granični sukob i nemiri s brojnim smrtnim slučajevima na području Suwalki Gapa, poljsko-litvanskoj granici koja povezuje Bjelorusiju s Kalinjingradom. U trenutku izbora u SAD-u Rusija bi mogla započeti s invazijom na Poljsku.

U siječnju 2025. godine održat će se poseban sastanak Vijeća NATO-a na kojem će Poljska i baltičke države izvijestiti o sve većoj ruskoj prijetnji, a u ožujku bi Rusija mogla prebaciti dodatne trupe na Baltik i u Bjelorusiju. U svibnju 2025. NATO će odlučiti o mjerama za odvraćanje kojim bi se trebao spriječiti ruski napad na Suwalki Gap iz smjera Bjelorusije i Kalinjingrada.

Na dan X, piše u tajnoj dokumentaciji, vrhovni zapovjednik NATO-a naredit će raspoređivanje 300.000 vojnika na istočnom krilu, što će uključivati 30.000 vojnika njemačke vojske. Scenarij završava 30 dana nakon tog dana, kada će više od pola milijuna zapadnih i ruskih vojnika biti naoružano do zuba.

Tajni scenarij koji je opisao BILD komentirala je i glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova, koja ga je ismijala te ga nazvala "prošlogodišnjim horoskopom za ribe u raku".