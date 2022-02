Rusija je danas rano ujutro započela invaziju na Ukrajinu. Rat na istoku Europe komentirao je i sigurnosno-vojni analitičar Ivica Mandić.

Sigurnosno-vojni analitičar Instituta za istraživanje hibridnih sukoba Ivica Mandić rekao je da je očigledno da slijedi rat iscrpljivanja.

"Snage koje su dosad uporabljene nisu dostatne za dubinski prodor, a kamoli za okupaciju jedne zemlje. Kada se izvodi napad sa sjevera, posebno u pravcu Kijeva, linije opskrbe se produžavaju na stotine kilometara", rekao je Mandić.

"Ako taj prostor ne kontrolirate, doći će do udara po bokovima i prekida linije opskrbe. Trupe koje su na prednjim crtama doći će u nezavidnu situaciju i Rusi to znaju. Naprosto nisu angažirale velik broj snaga jer bi bilo potrebno 400 - 550 tisuća vojnika. Toga zasad nema", dodao je Mandić tijekom razgovora s reporterom Hrvojem Krešićem uživo u Vijestima Nove TV u 14 sati.

Što se tiče NATO saveza, Mandić je rekao da postoji očigledna namjera da članice uvedu rigorozne sankcije protiv Rusije, što podupire i Europska unija.

"Tek trebao vidjeti je li NATO, odnosno jesu li članice saveza spremne ozbiljno financirati reformu i modernizaciju nove ukrajinske vojske. Ako to tako bude, Rusija dolazi pred težak vojni i ekonomski poraz, koji neće ispraviti sljedećih tridesetak godina", rekao je.

Budući da se radi o ozbiljnom sukobu, Mandić je rekao da će trošak iznositi od pola milijarde do milijardu eura dnevno.

"Koristi se pametno oružje, a ono je stravično skupo. Cijena rakete dometa 300 - 400 kilometara kreće se između četiri do šest milijuna eura. To je samo da upotrijebite jednu. Ukrajina je ogromna zemlja, ona je druga najveća zemlja u Europi. Kad hoćete na tako širokom frontu održavati operaciju visokog intenziteta, to strašno puno košta", zaključio je.

Treba li strahovati zbog nuklearnog sukoba?

Na pitanje treba li strahovati od nuklearnog oružja, Mandić je rekao da je Vladimir Putin ušao u fazu iracionalnosti, u koju uđe svaki autokrat nakon dugo godina vladavine.

"Rusija je zadnjih 300 godina pod autokratskim režimima i represija je strašna. Zbog toga se javlja velik strah, što smo vidjeli krajem hladnog rata, kada su službenici NATO saveza izdavali određene nuklearne planove i govorili da NATO nema namjeru napasti Sovjetski Savez", rekao je Mandić.

"Jasno je predvidljivo da će Rusija često iz straha – ne samo sad, nego i u budućnosti – djelovati agresivno. Ta agresivnost nema nikakve veze s racionalnim pristupom vođenju rata, ako njega promatramo kao instrument vanjske politike", dodao je.

Zatim je, na konstataciju Krešića da se stoga ne treba isključiti mogućnost korištenja nuklearnog oružja, odgovorio: "Ja sam siguran da je to čistokrvni blef, da od toga nema ništa posebno."

