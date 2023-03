Više od 1000 migranata je u subotu prebačeno na obalu južne Italije nakon što je obalna straža pokrenula više spasilačkih akcija vezano uz tri migrantska broda u nemirnim vodama nedaleko obale Kalabrije.

Brod talijanske obalne straže prevezao je 584 ljudi u obalni grad Reggio Calabria dok je drugi brod obalne stražio dopratio prepuni ribarski brod s 487 migranata u luku Crotone.

