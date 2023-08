"Nuklearna gljiva" na nebu iznad ruskog grada prestravila građane: Brzo se oglasili stručnjaci i objasnili o čemu se radi

Prestravljeni stanovnici ruskog Kazanja oglasili su se društvenim mrežama kako bi podijelili slike i video snimke oblaka koji nalikuje nuklearnoj gljivi.

Stanovnici glavnog grada Republike Tatarstan spominju da su u srijedu navečer primijetili misteriozni oblak koji se pojavljuje nakon nuklearne eksplozije.

No ruska novinska kuća Vechernyaya Kazan objasnila je da je riječ o meteorološkom fenomenu kumulonimbus, odnosno oblaku nalik na nakovanj.

Glasnogovornik Ministarstva ekologije i prirodnih resursa Republike Tatarstan potvrdio je da je u pitanju oblak kumulonimbus, piše Newsweek.

"Nuclear mushroom" over the “marshes”: Today, the residents of Kazan (Russia) were scared by an ordinary cloud. Such are the realities... #Russia #UkraineRussianWar #Казань #Putin #Poland #العام_الجديد_1445 #Trump pic.twitter.com/csgXVySGVQ

💥The "nuclear mushroom" in the sky over Kazan this evening scared the locals.💥



In fact, this is an ordinary cumulonimbus cloud, which is also called "anvil". pic.twitter.com/JKYASpHeqG