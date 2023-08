Na međunarodnom susretu čak 1500 djece završilo u bolnici. Javili nam se Hrvati: "Bolnica je bila prebukirana''

Stotine tinejdžera i djece koja su stigla na veliko godišnje okupljanje izviđača Jamboree, a koje se ove godine održava u Južnoj Koreji, osjeća posljedice teškog toplinskoga vala koji je zahvatio tu zemlju. Manifestaciju već tradicionalno pohode i hrvatski izviđači, a ova godina nije bila nikakva iznimka.

Gotovo 1500 djece posjetilo je bolnicu oformljenu unutar kampa, a oko 130 slučajeva bilo je uzrokovano strašnom vrućinom.

"S našim kontigentom sve je u redu. Imali smo iskustvo s Jamboreeja 2015. u Japanu koji ima sličnu klimu. Očekivali smo vrućine, doduše ne baš ove temperature, ali bili smo spremni. Iz Hrvatske smo ponijeli rehidromikse i druge stvari koje ovdje ne možemo nabaviti, svi pijemo puno vode i čuvamo se", odmah na početku nas tješi Alen Štefek iz Hrvatskog izviđačkog saveza

A utješne riječi itekako su potrebne s obzirom na to da brojni zabrinuti roditelji iz 155 različitih zemalja pozivaju da se 12-dnevno događanje otkaže i da se njihova djeca vrate kući.

