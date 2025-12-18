Novinarska ekipa ušla u tajnu ukrajinsku tvornicu raketa: "Mi smo krvavi primjer spremnosti za rat"

Ekipa BBC-ja je s povezom na očima i isključenim mobitelima dovezena na tajnu lokaciju na kojoj Ukrajina proizvodi jedno od svojih najnovijih oružja, krstareće rakete Flamingo. Za Ukrajinu je skrivanje proizvodnje ovakvog oružja ključno za opstanak jer dvije su tvornice tvrtke Fire Point, koja ga proizvodi, već napadnute.

Unutar one koju je posjetila ekipa BBC-ja rečeno im je da se ne smije snimati ništa što bi moglo odati lokaciju tvornice, poput stupova, prozora ili stropova. U reportaži je bilo zabranjeno prikazati lica radnika na proizvodnoj liniji.

Usprkos neprestanim borbama, Ukrajina ubrzano razvija svoju vojnu industriju. Predsjednik Volodimir Zelenski kaže da zemlja sada proizvodi više od 50 posto oružja koje koristi na bojišnici, a gotovo cijeli njezin arsenal dalekometnog oružja domaće je proizvodnje.

Na početku rata Ukrajina se uglavnom oslanjala na stari arsenal iz sovjetskog doba. Zapadna vojna pomoć pomogla je modernizirati oružane snage zemlje, ali danas Ukrajina prednjači u razvoju bespilotnih sustava poput robota i dronova, a domaće krstareće rakete dodatno jačaju ukrajinske sposobnosti dalekog dometa.

Promjenu donosi volja za pobjedom

Raketa Flamingo nalikuje njemačkoj raketi V1 iz Drugog svjetskog rata. Sastoji se od velikog mlaznog motora postavljenog na vrh cijevi duge poput londonskog autobusa. Već su korištene u borbama, ali Fire Point ne želi potvrditi koje su mete njom pogođene.

Ta krstareća raketa ima domet od 3000 kilometara, što je slično američkom Tomahawku, sofisticiranijem i skupljem oružju koje je američki predsjednik Donald Trump odbio dati Ukrajini.

Ipak, Ukrajina u ratu protiv Rusije još uvijek gubi teritorij pa sve više pokušava ciljati rusku ratnu ekonomiju i tako usporiti neprijateljsko napredovanje. Načelnik Oružanih snaga Ukrajine, general Oleksandr Sirski, tvrdi da su ukrajinski dalekometni udari ove godine rusko gospodarstvo već koštali više od 21,5 milijardi dolara.

Irina Terekh, glavna je tehnička direktorica Fire Pointa, rekla je da Ukrajina možda ne može parirati ruskim resursima, ali da može napredovati uz pametnu borbu i dobre taktike. Denys Shtilerman, glavni dizajner i suosnivač tvrtke, priznaje da ne postoji nikakvo čudesno oružje.

"Promjenu donosi naša volja za pobjedom", napomenuo je.

Fire Point nije ni postojao prije ruske invazije, a danas proizvodi 200 dronova dnevno. Njegovi dronovi FP1 i FP2, svaki veličine malog zrakoplova, izveli su 60 posto ukrajinskih dalekometnih udara. Svaki dron stoji oko 50.000 dolara, što je tri puta manje od ruskog drona Shahed.

Terekh, bivša studentica arhitekture, nada se da će ostatak Europe promatrati Ukrajinu i naučiti i od nje nešto naučiti.

"Mi smo krvavi primjer kako izgleda spremnost za rat", zaključila je.