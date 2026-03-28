Sve je počelo u SAD-u, a sada se pretvara u globalni pokret: "Želi nama vladati kao tiranin"

Tisuće ljudi pridružile su se u subotu prosvjedima protiv predsjednika Donalda Trumpa diljem Sjedinjenih Država, od New Yorka do Aljaske, izražavajući nezadovoljstvo ratom protiv Irana, zloupotrebom moći i policijskim nasiljem, a prosvjedi su se proširili i na Europu.

To je treći put u manje od godinu dana da je koalicija udruga okupljenih oko slogana "No Kings" (Bez kraljeva) pozvala Amerikance da iziđu na ulice. Taj se pokret potvrdio kao najznačajniji organizator prosvjeda od Trumpova povratka u Bijelu kuću.

Prva mobilizacija u lipnju 2025. godine – na 79. rođendan američkog predsjednika i na dan održavanja vojne parade u Washingtonu – okupila je nekoliko milijuna ljudi diljem zemlje.

Tisuće ljudi prosvjeduju u Atlanti, Bostonu i glavnom gradu Washingtonu, gdje je tijekom dana predviđeno nekoliko skupova.

"Smatramo da je Ustav ugrožen na više načina. Situacija nije normalna niti prihvatljiva. Zato smo ovdje, kako bismo pomogli očuvati sigurnost ljudi i kako bismo osigurali da se njihov glas čuje", rekao je za AFP Marc McCaughey, 36-godišnji veteran koji je došao prosvjedovati u Atlanti.

Mjesec dana rata u Iranu

S druge strane Atlantika, u Rimu, Amsterdamu, Madridu i Ateni, također su održani skupovi pokreta "No Kings".

Gotovo dvadeset tisuća ljudi prosvjedovalo je u talijanskoj prijestolnici, slaveći ujedno i poraz ekstremno desne vlade na referendumu o pravosuđu.

"Ne želimo svijet kojim vladaju kraljevi i oligarhije koji odlučuju mimo nas, bore se protiv naroda i međusobno ratuju", naglasio je Andrea Nossa, 29-godišnji istraživač iz Milana, odjeven u majicu koja slavi Francusku revoluciju.

U Washingtonu je više prosvjednika nosilo transparente s antiratnim porukama i simbolima mira, nakon mjesec dana rata u Iranu.

"Od našeg zadnjeg prosvjeda ova nas je vlada još dublje gurnula u rat", upozorio je Naveed Shah, voditelj organizacije "Common Defense", udruge veterana koja je članica koalicije "No Kings".

"Kod nas smo vidjeli građane koje su na ulicama ubile militarizirane snage. Vidjeli smo razorene obitelji i zajednice imigranata koje su postale meta", dodao je taj veteran, referirajući se na događaje koji su nedavno potresli Minneapolis.

Bruce Springsteen u Minneapolisu

Taj demokratski grad na Srednjem zapadu, koji je početkom godine bio epicentar brutalne antiimigracijske ofenzive Donalda Trumpa, istaknut je kao središnja točka subotnjih prosvjeda – zajedno sa svojim gradom blizancem, Saint Paulom.

Bruce Springsteen, oštri kritičar američkog predsjednika, tamo bi trebao izvesti svoju pjesmu "Streets of Minneapolis", napisanu u čast dvoje Amerikanaca, Renee Good i Alexa Prettija, koje su ubili federalni agenti tijekom operacija imigracijske policije.

"Stanovnici Minnesote već su dokazali da su spremni braniti demokraciju na 20 stupnjeva Celzijevih ispod ništice, tako da će subota biti mačji kašalj!", poručili su lokalni organizatori.

Najavljen je i dolazak senatora Bernieja Sandersa, istaknutog glasa američke ljevice.

"Maskirana tajna policija koja sije teror u našim zajednicama. Ilegalan i katastrofalan rat koji nas dovodi u opasnost i povećava naše troškove. Napadi na našu slobodu govora i građanska prava. Troškovi koji obitelji guraju na rub ponora. Trump želi vladati nama kao tiranin", upozorili su iz koalicije "No Kings".

Organizatori ističu da dvije trećine ljudi koji su izrazili namjeru pridružiti se subotnjim prosvjedima živi izvan velikih gradova, što je znatan porast u usporedbi s prethodnim danom mobilizacije.