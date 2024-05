VIDEO/FOTO Veliki prosvjedi u Švedskoj zbog Izraela na Eurosongu: Deseci tisuća ljudi na ulicama

Tijek događanja pratite u nastavku:

17:00 Prema neslužbenim informacijama do sad se okupilo već 30.000 ljudi.

16:52 "Mislim da bi svugdje trebali biti ovi prosvjedi. Ponovno, mladi ljudi vode i pokazuju svijetu kako bismo trebali reagirati na ovo", kazala je aktivistica Greta Thunberg.

16:48 Prosvjednici pozivaju na oslobođenje Gaze i Palestine.

Jewish singers are not welcome in Malmo… #Sweden thank you EU leaders.

I always felt growing up that we just didn’t have enough giant protests against Jews who want to sing. #EdenGolan you are phenomenal. Belt it out as if you were singing for every one of us who say… pic.twitter.com/T7wP4bugxV