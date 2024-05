Hit! Nizozemac bojkotirao predstavnicu Izraela na Eurosongu i postao viralan

Fotografija poteza Joosta Kleina na konferenciji za medije nakon prolaska u finale Eurosonga postala je viralna. Dok je na pitanja novinara odgovarala predstavnica Izraela Eden Golan, on se zastavom svoje zemlje pokrio preko glave. Mnogi su to protumačili kao znak protesta što Izrael sudjeluje na Eurosongu.

Joost Klein pokrio se zastavom Foto: Screenshot/Eurovision

BREAKING 🚨🚨🚨



Dutch Eurovision representative Joost Klein takes a nap during speech by the Israeli artist. pic.twitter.com/XjQ7WeVHAe