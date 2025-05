Otkako je za vikend na ultimatum europskih vođa o novim sankcijama u slučaju da ne pristrane na primirje ruski predsjednik Vladimir Putin odgovorio protuprijedlogom izravnih pregovora Rusije i Ukrajine u Istanbulu 15. svibnja, nagađa se tko će biti u ruskoj delegaciji.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pritisnut oduševljenjem američkog predsjednika Donalda Trumpa ruskim prijedlogom rekao je odmah da dolazi on osobno u Istanbul i da poziva ruskog predsjednika da dođe i on. Dodatan pritisak na ruskog predsjednika izvršio je i Trump koji je izjavio da bi i on mogao doći, ako ruski i ukrajinski predsjednici zbilja susretnu u Istanbulu.

Svim ovim špekulacijama i pritiscima stao je na kraj jedan viši dužnosnik Kremlja koji je za Washigton post otkrio tko na kraju odlazi iz Moskve u Istanbul. Na pregovore s ruske strane trebao bi se pojaviti pomoćnik predsjednika Vladimira Putina, Juri Ušakov, te ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Čak je ruska i Komsomolskaja Pravda izvjestila o ovom sastavu, ali je članak brzo uklonjen sa stranice.

Juri Ušakov, pomoćnik predsjednika Putina Foto: Afp

Ako nema Putina, neće biti ni Trumpa, no amerikanci šalju svoje snažno izaslanstvo koje će predvoditi državni tajnik i v.d. savjetnika za nacionalnu sigurnost Marco Rubio, te posebni izaslanici Donalda Trumpa za Bliski istok i Ukrajinu, Steve Witkoff i Keith Kellogg.