Preokret u slučaju bebe iz Novog Sada: Majka osumnjičena za ubojstvo

Tek rođena beba pronađena je mrtva na ulici u Novom Sadu. Sada su poznati prvi rezultati obdukcije.
U ponedjeljak ujutro novorođenče je ostavljeno na cesti u Novom Sadu. Uskoro je otkriveno da je majka dječaka rodila u haustoru te ga nakon toga ostavila na travi uz cestu. Ona je prevezena uhićena, ali se trenutno nalazi u bolnici.
Iako se prema prvim informacijama nagađalo da je dijete rođeno mrtvo, prvi rezultati obdukcije, piše Blic, otkrivaju da je preminulo od hipotermije ili udarca u glavu, najvjerojatnije prilikom pada na tlo kad je bačeno.
Prema neslužbenim informacijama, osumnjičenoj M.K. (39) na teret se stavlja kazneno djelo teškog ubojstva djeteta za koje je predviđena kazna doživotnog zatvora bez mogućnosti uvjetnog otpusta.