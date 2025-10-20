Preokret u slučaju bebe iz Novog Sada: Majka osumnjičena za ubojstvo

U ponedjeljak ujutro novorođenče je ostavljeno na cesti u Novom Sadu. Uskoro je otkriveno da je majka dječaka rodila u haustoru te ga nakon toga ostavila na travi uz cestu. Ona je prevezena uhićena, ali se trenutno nalazi u bolnici.

Iako se prema prvim informacijama nagađalo da je dijete rođeno mrtvo, prvi rezultati obdukcije, piše Blic, otkrivaju da je preminulo od hipotermije ili udarca u glavu, najvjerojatnije prilikom pada na tlo kad je bačeno.

Mjesto gdje je ostavljeno mrtvo novorođenče Foto: Instagram/192.rs

Prema neslužbenim informacijama, osumnjičenoj M.K. (39) na teret se stavlja kazneno djelo teškog ubojstva djeteta za koje je predviđena kazna doživotnog zatvora bez mogućnosti uvjetnog otpusta.