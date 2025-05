Križarski rat u srcu kontinenta: "Glavni grad EU-a je na rubu bankrota, ulice su pune nasilja i droge"

Bernard Quintin, belgijski ministar sigurnosti i unutarnjih poslova, odlučio je riješiti probleme s drogom i nasiljem. Quintinov izazov je provesti reformu policije i suzbiti kriminal bandi. To će biti težak zadatk jer se ministar mora suočiti i s s velikim proračunskim rupama, nepovjerenjem prema velikom saveznom utjecaju na gradska pitanja i lokalnim političarima kojima se ta ideja ne sviđa.

Bruxelles je "u katastrofalnoj situaciji", rekao je Quintin, koji je ovdje i rođen, za Politico. Pohvalio je svoj grad jer spaja kulturu metropole sa zenom provincijskog grada. No, kritizirao je njegove prljave i zakrčene ulice, proračunske probleme i kriminal te činjenicu da, gotovo godinu dana nakon izbora, Bruxelles još uvijek nema regionalnu vladu .

"Mislim da je to skandal. Grad je na rubu bankrota, ako već nije bankrotirao, a njegovi sigurnosni problemi postali su izuzetno akutni", rekao je Quintin.

Bernard Quintin Foto: Afp

Primjerice, samo 48 sati nakon što je u veljači položio prisegu kao ministar, Quintin je morao odjuriti na mjesto pucnjave. Teško naoružani muškarci otvorili su vatru na stanici metroa Clemenceau u Bruxellesu, a bio je to prvi od nekoliko uzastopnih incidenata s vatrenim oružjem u tom području.

Oružano nasilje u glavnom gradu Belgije je u porastu. U 2024. godini, 9 ljudi je ubijeno u ukupno 90 pucnjava, što je Bruxelles svrstalo među tri najveća europska grada po broju oružanog nasilja, uz Marseille i Napulj.

Koordinacija policijskih snaga i njihova sposobnost brze intervencije moraju se temeljno poboljšati kako bi se preokrenuo trend, rekao je Quintin.

Nametanje reformi Bruxellesu

Ali gradski političari mrze plan belgijske vlade da se to dogodi.

Bruxelles je jedna od tri belgijske regije koje nadgledaju pitanja poput prometa i ekonomske politike. U nastojanju da ojača rascjepkanu policiju Bruxellesa, nacionalna vlada koju predvodi Bart De Wever odlučila je spojiti šest policijskih snaga Bruxellesa u jednu cjelinu.

Međutim, u Bruxellesu lokalni političari strahuju da će to udaljiti policiju od stanovnika grada i kažu da je problem zapravo nedostatak resursa. Neki su ideju o spajanju nazvali flamansko-nacionalističkim projektom koji vlada gura protiv volje Bruxellesa. Tu se uključila i poznata jezična podjela.

Belgijska policija, ilustracija Foto: Getty Images

Quintin, upravo zbog političkih razdora, smatra da je potrebno brzo djelovati te svoj prijedlog planira poslati parlamentu do 21. srpnja te spojiti policijske snage do 2027. godine. Bruxelles je jedini veliki grad u Belgiji koji ima više raznih policijskih uprava, a ministar kaže da je to anomalija koju treba što prije ispraviti.

"Tako se više ne bi postavljalo pitanje koordinacije koje se javi svaki put kad se u gradu nešto dogodi", kaže Quintin.

Naglasio je i potrebu da policija ostane ugrađena u razne zajednice u Bruxellesu, a preispituje i financiranje policijskih zona te predlaže prijenos dijela duga na saveznu razinu.

Ministar ističe važnost borbe protiv trgovine drogom kroz cijeli lanac: od ljudi koji ju proizvode i prodaju, što je često daleko izvan granica zemlje, do samih korisnika.

"Malo pretjerujem, ali gotovo da smo sada u situaciji kada tip dođe, rasklopi svoju malenu stolicu, postavi stolić i suncobran i prodaje drogu", kaže Quintin i ističe da treba iskorijeniti dilere, a više penalizirati i korisnike.

"Ako kupujete marihuanu, kokain, heroin, vi ste dio tog lanca i snosite dio odgovornosti. Moramo educirati, objasniti i spriječiti, a u jednom trenutku moramo i kazniti, rekao je i dodao da je velik problem i nepostojanje vlade koja može donositi odluke, kao i velika rupa u proračunu", dodao je.

Quintin ističe i da ne vjeruje da je Bruxelles dovoljno financiran, no da je očito da savezna razina ne bi pristala preusmjeriti sredstva u "rupu bez dna" kako bi se stvari dovele u red.