FOTO Ispred doma američkog vrhovnog suca snimljen provokativan prizor, a on za sve optužio ženu

Provokativna zastava fotografirana je prošle godine pred kućom za odmor konzervativnog američkog vrhovnog suca Samuela Alita, objavio je New York Times u srijedu, nekoliko dana nakon što je objavio da je ispred njegove kuće u Virginiji 2021. naopako izvješena američka zastava.

Zastava s riječima "Appeal to Heaven" (povijesna fraza koja označava pravo na pobunu), koju su nosili neki pristaše Donalda Trumpa tijekom napada na američki Kapitol 6. siječnja 2021., izvješena je ispred Alitove kuće za odmor u New Jerseyu u srpnju i rujnu 2023., objavio je New York Times.

Pročitajte i ovo Čeka ga i razgovor s premijerom FOTO Zbog neobične fotografije britanskog ministra u vlaku nastao kaos, a on poručio: "Ubijte me sad. Ili odrastite"

Pročitajte i ovo Dobitnik brojnih priznanja Bolnica Sveti Duh objavila da je preminuo mladi liječnik: "Izgubili smo Ninu - tuga i tišina"

Vrhovni se sudac prošlog tjedna suočio s pozivima kritičara da se izuzme iz slučajeva vezanih uz izbore 2020. nakon što je NYTimes objavio da je američka zastava naopako izvješena pred njegovom kućom u Virginiji danima prije inauguracije demokratskog predsjednika Joea Bidena u siječnju 2021.

The New York Times obtained a photo of an American flag being flown upside down at the home of Justice Samuel Alito in the days leading up to President Biden’s inauguration. Alito denied any “involvement whatsoever in the flying of the flag”, and instead blamed his wife. pic.twitter.com/LzZG0JW5sT