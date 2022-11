Američka demokracija je napadnuta, istaknuo je predsjednik Joe Biden u svojem govoru o zaštiti demokracije koji je održao na postaji Union Station u Washingtonu nedaleko od Capitol Hilla.

"Američka demokracija je napadnuta jer je poraženi bivši predsjednik Sjedinjenih Država odbio prihvatiti rezultate izbora 2020.", rekao je američki predsjednik Joe Biden.

"On odbija prihvatiti volju naroda, odbija prihvatiti činjenicu da je izgubio. On je zlorabio svoju moć i stavio lojalnost sebi ispred lojalnosti Ustavu", dodao je. Predsjednik je, govoreći na događaju Demokratskog nacionalnog odbora na Union Stationu u blizini Capitola, upozorio javnost na to da se zemlja suočava s raskrižjem na izborima sljedećeg tjedna koje bi moglo uzdrmati demokraciju.

Naglasio je kako prijetnje nekih republikanskih kandidata da će odbiti prihvatiti rezultate izbora 8. studenoga ako izgube, predstavljaju prijetnju demokraciji okrivivši pritom bivšeg predsjednika Donalda Trumpa da ih je inspirirao.

"Nemojte griješiti. Demokracija je na glasačkom listiću za sve nas", kazao je Biden u govoru samo nekoliko dana prije nego što Amerikanci odluče hoće li demokrati zadržati kontrolu nad američkim Senatom i Zastupničkim domom ili će vlast predati republikancima.

Predsjednik je pozvao Amerikance ne samo da obeshrabre i osude političko nasilje već i da odbace zastrašivanje glasača na glasačkim kutijama.

"Demokracija je nesavršena. Uvijek je bila, ali svi smo pozvani braniti je, sada", istaknuo je. Govor je uslijedio manje od tjedan dana nakon napada na dom šefice parlamenta Nancy Pelosi u kojem je ozlijeđen njezin suprug koji je bio kod kuće.

"Napadač je ušao u kuću pitajući: 'Gdje je Nancy? Gdje je Nancy?' To su bile iste riječi koje je rulja koristila kada su upali na američki Capitol 6. siječnja. Mi ne rješavamo naše razlike u Americi pobunom, ruljom, metkom ili čekićem. Mi ih rješavamo mirno na glasačkoj kutiji. Mnogo je toga na kocki u ovim izborima u sredini mandata, ali postoji nešto drugo na kocki: sama demokracija", rekao je Biden.

Pozvao je birače da "dugo i dobro razmisle o trenutku u kojem se nalazimo".

"Dok danas stojim ovdje, postoje kandidati koji se natječu za sve razine ureda u Americi, za guvernera, za Kongres, za glavnog tužitelja, za državnog tajnika, koji se neće obvezati prihvatiti rezultate izbora koje su unutra", rekao je.

Biden je rekao da "sudbina nacije" leži na ljudima, i dao je optimističan ton na kraju svog 20-minutnog govora.

"Moji sugrađani Amerikanci, susrest ćemo se ovog trenutka. Samo se moramo sjetiti tko smo. Mi smo Sjedinjene Američke Države. Ne postoji ništa izvan naših mogućnosti ako to učinimo zajedno", rekao je.

Glasačka prijevara izuzetno je rijetka u Americi, ali je značajan broj Amerikanaca zabrinut. Anketa Reutersa/Ipsosa koja je zaključena u ponedjeljak pokazala je da 49 posto Amerikanaca smatra da je izborna prijevara široko rasprostranjen problem, s 34 posto demokrata i 69 posto republikanaca tog mišljenja.

Oko 44 posto reklo je da su zabrinuti da su izbori u SAD-u namješteni, uključujući 28 posto demokrata i 62 posto republikanaca.