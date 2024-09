Snažan potres pogodio Rumunjsku: "Bio je jak, uzela sam dokumente i istrčala van"

Rumunjsku je pogodio potres jačine 5.2 po Richteru u ponedjeljak u 17:40 sati po lokalnom vremenu.

Potres se dogodio 57 kilometara od Brasova, koji ima oko 230.000 stanovnika i 16 kilometara od Nehoiua s oko 10.000 stanovnika.

Potres se dogodio na srednjoj dubini od 137 kilometara ispod epicentra, izvještava EMSC.

"Potres je bio prilično jak, sve se treslo u kući, zvonilo je i bilo je bučno. Da je bilo samo malo jače, stvari bi počele padati... Uzela sam dokumente, kartice i novac i istrčala van. Struja u kući je bila isključena", napisala je osoba iz Rumunjske, a komentar iz Bugarske glasi da se osjetila trešnja namještaja 10 do 15 sekundi. "Bio je kratak, ali kao da se cijela zgrada tresla. Probudio me", samo su neki od komentara.

Navodi se da se potres osjetio u Rumunjskoj, Bugarskoj, Moldaviji i Ukrajini.

