Blaži potres magnitude 2,2 po Richteru pogodio je u ponedjeljak ujutro BiH.

Snažan kratki udar i podrhtavanje zabilježeni su u 8:04 sati u Sarajevu, potvrdio je Centru za seizmologiju Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Uznemireni građani prijavili su podrhtavanje tla, prenosi EMSC. "Kao da je nešto snažno pogodilo kuću i zaljuljalo je iz temelja".

"Snažan, kratko je trajao, više kao neki udar", javili su građani. "Kratak i jak udar, kao da je na katu iznad nas nešto teško nekome ispalo".

