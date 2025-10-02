Niz potresa pogodio Tursku: Ljudi u panici bježali na ulice

Potres magnitude 5 pogodio je u četvrtak najveći turski grad Istanbul, zbog čega su neki ljudi u panici istrčali na ulice, izvijestila je turska uprava za katastrofe i izvanredne situacije (AFAD).

Zasad nema izvještaja o većim štetama, priopćio je Ured guvernera Istanbula na platformi X, dodajući da su terenske ekipe započele s inspekcijama, izvijestio je Reuters.

Potres se dogodio u 13:55 po hrvatskom vremenu, a epicentar je bio u Mramornom moru, jugozapadno od Istanbula i u blizini obalnog grada Marmaraereglisija, duž geološkog rasjeda koji se već dugo smatra prijetnjom za grad.

Nakon prvog potresa, još su dva potresa pogodila isto područje: magnitude 3,9 i 3 po Richteru, izvijestio je Euromediteranski seizmološki centar.

U travnju je više od 150 ljudi ozlijeđeno što je potres magnitude 6,2 pogodio Istanbul, što je bio jedan od najjačih potresa u gradu posljednjih godina.

Prije dvije godine Tursku je pogodio najsmrtonosniji i najrazorniji potres u njenoj modernoj povijesti. Potres magnitude 7,8 u veljači 2023. usmrtio je više od 55.000 ljudi i ozlijedio više od 107.000 u južnoj Turskoj i sjevernoj Siriji.