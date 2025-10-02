Niz potresa pogodio Tursku: Ljudi u panici bježali na ulice

Zasad nema izvještaja o većim štetama, priopćio je Ured guvernera Istanbula na platformi X, dodajući da su terenske ekipe započele s inspekcijama, izvijestio je Reuters.
Potres se dogodio u 13:55 po hrvatskom vremenu, a epicentar je bio u Mramornom moru, jugozapadno od Istanbula i u blizini obalnog grada Marmaraereglisija, duž geološkog rasjeda koji se već dugo smatra prijetnjom za grad.
Nakon prvog potresa, još su dva potresa pogodila isto područje: magnitude 3,9 i 3 po Richteru, izvijestio je Euromediteranski seizmološki centar.