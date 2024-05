VIDEO Strašni prizori nakon razornog nevremena, puhao vjetar do 265 km/h: "Šteta je toliko velika da ne znamo odakle početi"

Središnju Ameriku tijekom vikenda pogodilo je nevrijeme praćeno tornadima koje je uzrokovalo velike štete i razaranja. Zasad je potvrđeno da je broj stradalih dosegao 18 osoba, uključujući četvero djece.

Nevrijeme je tijekom vikenda prohujalo Mississippijem, Ohijem i dolinom rijeke Tennessee. Centar za predviđanje oluja upozorio je da će se "snažna tornada, ekstremna tuča i oštećenja uzrokovana snažnim vjetrom" pomaknuti i na istok zemlje.

Prijavljena je smrt barem sedmero ljudi u teksaškom okrugu Cooke. Dvoje umrlih bila su djeca od dvije i pet godina, prenio je šerif Ray Sappington.

Osmero ljudi umrlo je u Arkansasu, a guvernerka Sarah H. Sanders proglasila je izvanredno stanje u nedjelju popodne. Umrlih ima u Kentuckyju i sjeveroistočnoj Oklahomi.

U sjevernom dijelu okruga Denton, sjeverozapadno od Dallasa, u nedjelju navečer tornado je ozlijedio nepoznat broj osoba, oštetio domove, prevrtao višetonske kamione, rušio drveće i uništio strujni napon, prijavile su gradske vlasti.

HERE’S HOW TO HELP victims of last night's deadly tornado in North Texas. Resources are available now for people affected by tornadoes in Cooke, Denton and Collin County. Here's how to find help and donate to people in need. https://t.co/ccJ309ygkh #txwx @wfaaweather @wfaa pic.twitter.com/Gtx1iLALe4

Razoran vjetar koji je puhao tijekom vikenda u kojem su Amerikanci obilježavali Dan sjećanja puhao je brzinom između 219 i 265 km/h, prenosi CNN.

"Snažna superćelijsko grmljavinsko nevrijeme i dalje će se razvijati na promatranome području. I dalje se očekuju snažna tornada, iznimno velika tuča i snažni naleti vjetra", upozorio je Centar za predviđanje oluja.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka razornog vjetra koji uništava benzinsku postaju i trgovinu.

Last night, my sister and I were driving on I-35 when the Valley View tornado hit the gas station. We pulled into the gas station so that I could look at radar, and then we took shelter. That being said, here is a view from inside the Shell gas station! (Will upload to YT) pic.twitter.com/P6IJSVFgnP